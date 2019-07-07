Erkeklere verilecek kurslar
Tuvalet kağıdı rulosu takıldığı yerde kendini yeniler mi? (Yuvarlak masa tartışması)
Klozet kapağını kaldırıp duvara ve su borusuna sıçratmadan işemek mümkün mü? (Grup çalışması)
Kirli sepetiyle yerdeki halı/döşeme arasındaki temel farklar. (Resim ve grafiklerle açıklama)
Tabak-çanak, yemekten sonra kendi kendine lavaboya veya bulaşık makinesine uçarak gidebilir mi? (Video ile açıklama)
Kimlik kaybı: Uzaktan kumandayı bir parçanız olmaktan kurtarmak. (Destek hattı ve yardımlaşma grupları)
Aranan şeyleri bulmayı öğrenmek, höykürerek evin altını üstüne getirmek yerine doğru yere bakarak başlamayı öğrenmek. (Açık forum)
Eşinize çiçek getirmek sağlığınıza zararlı değildir. (Grafik ve ses kaydıyla açıklama)
Normal insanlar kaybolduklarında yolu sorarlar... (Gerçek yaşam itirafları) Kadın park etmeye çalışırken sessizce oturmak genetik açıdan imkânsız mı? (Araba kullanma simülasyonu)
Hayat dersleri: Anne ve eş arasındaki temel farklar. (Sınıfta canlandırma)
Nasıl ideal bir 'alışveriş arkadaşı' olunur? (Gevşeme, nefes egzersizleri, meditasyon ve nefes alma teknikleri)
Bunamayla nasıl savaşılır?
Doğum günleri, yıl dönümleri ve diğer önemli günler unutulduğunda nasıl özür dilenir? (Beyin şoku ve gerekirse operasyon).
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir şirket çalışanlarının iş başında güvenli gözlük kullanmalarını teşvik etmek için özel bir film izletti.
Kanlı iş kazalarını gösteren film o kadar canlıydı ki 25 kişi odadan kaçtı. 13 işçi bayıldı ve işçilerden biri sandalyeden ilginç bir durumda düşerek kafasını yardı.
TESPİTLİ YORUM
İlluminati'yi bilmem ama annemin bahsettiği "Elalem" diye bir örgüt var.
Her şeye karışıyorlar.
NE KADAR OLDU?
Star TV'de yemek programı sunan Ece Erken, kendi yaptığı ıspanaklı krepten zehirlenerek hastanelik olalı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Minik köpeğim eşimin dikkatini çekmek için bütün sevimlilikleri yapıyor. Yüz bulmayınca da yere uzanıp derin bir of çekiyor.
Derdimiz aynı...
Tavsiye EdiYorum
Her biri hayattan süzülmüş, kalender, incelikle yazılmış şehirli insan hikayeleri, yani bizim hikayelerimiz.
Yolculuğunun her adımına şahit olduğumuz, içinden bazı öyküleri heyecanla burada seslendirdiğimiz bu kitap aslında kocaman bir dönüşümün de hikayesi. Hayallerin, umutların, alın terinin, kafa yormanın, dert edinmenin hikayesi.
Bir dünyanın yanarak bir ötekine doğuşu.
Önsel Küçük'ün bu kitabı, Eksik Parça Yayınevi'nden editörlerce beğenilerek ve Kültür Bakanlığı'ndan da destek alarak sizlerle buluşuyor. Ne okusam diyenlere gönül rahatlığıyla ve yürekten tavsiyemdir.
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