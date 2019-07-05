Koklandığında huzur veren koku
En büyük sakinleştiricilerden biri. Yağmur sonrası ortaya çıkan, tarif edilemez muhteşem bir his veren toprak kokusu.
Yeni yıkanmış nevresim kokusu. Hele bir de duş alıp yattıysan var ya, oracıkta günlerce uyuyabilirsin.
Duş demişken banyodan çıkınca saçlarımızdaki o harika ferah koku. Vazgeçemediklerimizden...
Çiçek kokusu! Bir de mevsim baharsa, etrafta kuş cıvıltıları varsa...
Yeni biçilmiş çim kokusu da çok güzel değil mi sizce, onun da böyle verdiği tuhaf bir huzur yok mu?
Gazete kokusu da pazar sabahlarının vazgeçilmezi.
Bir de bu gazete, kahvaltı eşliğinde okunuyorsa eğer değmeyin keyfimize.
Taptaze demini yeni almış bir çay kokusu. Bu kokuya en güzel simit eşlik eder. Bakın abartmıyoruz simit ve çay gerçekten huzurdur.
Çikolata kokusu da insanlarda çok güzel hisler yaratıyor. O çikolata bir de sıcaksa var ya.
Taze çekilmiş kahve kokusu. Sizi adeta büyüleyip peşinden kilometrelerce sürükleyebilir.
Bu kokuyu belki herkes bilmez ama bilen de asla vazgeçmez. Çocukluğumuzun kış geceleri, ateşin çıtır çıtır yanan sesi, annemizin iç geçirmeleri ve bütün odaya yayılan sobanın üstündeki o portakal kokusu.
Eşi benzeri bulunmayan, insana yaşama sevinci veren, bizim için bebek; annelerimiz içinse evlat kokusu.
Şimdi "onun kokusu" deyip edebiyat yapmaya hiç gerek yok. Ama sevdiğinin boynundan bir tutam sadece ona ait olan koku. Bir de uzaktaysan ve çok özlemişsen.
Bir gün adımızı bile unuturuz ama onun kokusunu asla unutmayız. Anne kokusu, anne huzuru gibisi var mı Allah aşkına? onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gillette (Jilet) şirketi 1902 yılında güvenli jilet satmaya başladığında yüzlerce erkek satın aldı.
Sonra da bu jiletlerin sakallarını kesmediğini söyleyerek onları çöpe attılar. Gillette yetkilileri mutsuz müşterilerin tıraş olmadan önce jiletin sarıldığı kağıdı çıkarmadıklarını fark ettiler.
TESPİTLİ YORUM
Hiç fark ettiniz mi dilek ağaçlarının ne bir meyvesi var ne de yaprağı. Ulan kendine hayrı olmayan ağaç size ne yapsın.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da Satılmış Araç ismindeki bir vatandaş babasının "Senden adam olmaz" lafına gücenip ismini "Adam" diye değiştireli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Biraz dalga geçeyim diye "Erkeklerin 8.000 kelimesine karşılık, kadınların günlük 30.000 kelime kullandığını biliyor muydun?" dedim ve aldığım "Sebebi, erkeklere her şeyi tekrar etmek zorunda olmamız." cevabıyla da kendime geldim. Arz ederim.
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