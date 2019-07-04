Erkeğin ayrılık evreleri-2
Arkadaşlarla Aşırı Sosyalleşme Evresi Daha önce fazla vakit geçirmediği arkadaşlarla takılmaya başlanan evre.
Amaç içinde bulunulan yalnızlığı unutmaki ortamlara akmak istemektir.
Uyanış Evresi Genç adamın artık yavaş yavaş mevzuyu unutmaya başladığı evredir. Bu evrede depresyonda azalma görülür.
Acil Sevgili Bulmam Lazım Evresi Erkeğin standart ve beğenileri yerle bir değere düşmüştür. Kim olursa olsun yanımda bir kız olsun der. Tasmasından salınmış pitbull gibidir. Her yere saldırır.
Çivi Çiviyi Söker Evresi Erkeğin artık önüne gelene asılmaya başladığı evredir. Olaya hızlı girdiği için ret cevapları alması ihtimal dahilindedir.
Yeni Sevgilinin Bulunduğu Evre Bir sabah yanında böyle bir kızla uyanır ve eskiye dair ne varsa uçar gider aklından. Artık rahatlamış ve ferahlamıştır.
Eskiye Ait Her Şeyi Unutma Evresi Artık yeni bir aşka yelken açıldığının kanıtı evredir.
Eski unutulup yeni olan elde tutulmaya bakılır. Yeniden de ayrılınca sil baştan başlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikalı bir genç bunalıma girerek 10. kattan aşağıya atladı. Aynı binanın 9. katında gencin birbirleriyle sürekli kavga eden anne ve babası oturuyordu. 8. katta ise intihar eden gencin hayatını kurtarabilecek çelik bir ağ vardı. Gencin intihara kalkıştığı sırada 9. katta anne ve babası yine kavga ediyordu. Eşine iyice sinirlenen baba elindeki av tüfeğinin tetiğine bastı. Anne kendini yere atarak hayatını kurtardı ancak tüfekten çıkan saçmalar o sırada 9. katın hizasında bulunan gencin başına isabet etti.
TESPİTLİ YORUM
Bugüne kadar annemin "Oraya bak ordadır" dediği hiçbir şeyi orda bulamadım ama o hep orda bulup gözüme soktu.
NE KADAR OLDU?
Antalya'da kapıda kalan bir kadın çağırdığı itfaiyeden eve ayakkabıyla girmemesini, yemeğin altını kapatmasını, bir de çıkarken sigarasını getirmesini isteyeli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Halka küpelerimi gören annemin yorumu:
"Kızım bileziklerin kulağına kaçmış..."
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