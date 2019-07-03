Erkeğin ayrılık evreleri-1
Genç adam ne yaptığının ve başına geleceklerin henüz farkında değildir.
Pişmanlık Evresi Şaşkınlık evresi bittikten sonra yaşanan evredir.
Depresyon Evresi Tüm evreleri kapsayan, içine alan evredir. Ta ki, depresyondan çıkana kadar.
Sevgiliden Kalan Hatıralara Bakıp Bakıp Ağlama Evresi Bu genelde bir toka ya da küpe benzeri bir hatıradır.
Erkeğin evinde kalmıştır ve en olmadık zamanda ele geçer. Mektup da varsa iş daha da beter bir hal alır.
Alkol ve Sigaraya Aşırı Para Verilen Evre İçmeyen adam bile içer bu evrede. Günde içilen sigara miktarı çoğalır. Hepsi de efkardandır.
Cengiz Kurtoğlu Evresi Arabesk evredir. Kişisine göre Ferdi, Orhan, Müslüm, İbo evreleri de olabilir.
Şimdiki gençlerin "Arsız Bela" evresi bu evrenin yavaş yavaş yerini almaktadır.
Anıların Birer Birer Akılda Canlandığı Evre İçip içip eski sevgiliyle yaşananlar hatırlanır. Tam durulmuşken bir daha depresyona girilir.
Agresiflik Evresi Bu evrede er kişi önüne gelene sinirlenir.
Duvarları yumruklar. Başını taşlara vurur üzüntü ve pişmanlıktan.
Zaten Sevmiyordum Evresi Kuyruk acısıyla söylenmiş bir yalanın evresidir bu.
Amaç acıyı azaltmaktır kendince.
Devamı yarın...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en çok satan telefonu iPhone değil Nokia'nın 2003 yılında satışa çıkardığı ve 250 milyon satan Nokia 1100'dur.
TESPİTLİ YORUM
Gargamel kötü biri olsaydı şirinleri göremezdi.
NE KADAR OLDU?
Manisa'da bir gelin nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" diye yanıt verince nikah memuru nikahı iptel edeli 1 YIL OLDU
Fıkra
Adamın biri iş için bir şirkete başvurur.
Görevli sorar:
- Neden iş arıyorsunuz?
- İşsiz olduğum için.
- Mesleğiniz nedir?
- Timsah avlarım.
- İyi ama kardeşim Paris'te timsah bulunmaz ki.
- Ben niye işsizim sanıyorsun?
AlkışlıYorum
Saçımı kestirdikten birkaç gün sonra çevremdekilerin de olumsuz yorumları üzerine ben de kesimi beğenmeyip aynı dükkana geri gittim.
Berber koltuğuna oturdum.
Adam saçımı bir süre inceledi ve kendisine magma yollarını açan cümleyi söyledi:
"Hangi denyo kesmiş senin saçlarını be abi!".
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