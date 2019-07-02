Toplu taşıma gıcıkları
Mikroplarını yaymakta ısrarcılarsa demek ki...
Yürüyen merdivende solda bekleyenler.
Keşke yürümeyen herkes gibi sağda bekleyip yolu kapatmasalar.
Arkadan ittirenler.
İçerde ne kadar sıkıştığınızın bir önemi yoktur.
Leş gibi sigara kokanlar.
Binmeden hemen önce içtikleri sigaranın kokusundan dolayı burnumuzun direği kırılır.
Tutacakların hepsini birden tutanlar.
Yo, tutunmadan düşe kalka da gideriz biz...
Yayılarak oturanlar.
Söylemekten bıktık...
Tutunmak yerine direğe sarılıp yapışanlar.
Bence sarılmaya ihtiyaçları var.
Yüksek sesle konuşanlar, video izleyenler.
Değil karşı taraf, tüm araç duyuyor haberleri yok.
Kulaklık kullanmak da fena fikir değil.
İnenlere öncelik vermeyenler.
Hurra dalmayın, bi inelim.
Çantasıyla yolu kapatanlar.
İnmeyeceği halde kapının önünde durup yolu kapatanlar.
Ayağımızı çiğneyenler.
Ayak önemli değil de ayakkabı kirlenmeseydi.
Telefonumuza bakanlar.
Ne görmeyi bekliyorlar acaba?
Yürüyen merdivende boşluk bırakmadan hemen arkamızda duranlar.
Düşmemiz için bacaklarını koridora doğru uzatanlar.
Şöyle derli toplu otursalar ya.
Turnikenin tam önüne gelip kart arayanlar.
Yetersiz bakiyeler var bir de...
Kapı açılınca son dakika çıkmaya çalışanlar.
Kapıya yaklaşmadan son dakika çıkmak için telaşlandırırlar. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Rubik küpünü bulan Erno Rubik'in küpü bulduktan sonra çözmesi bir ay sürmüş.
Yani ben çözemiyorum diye üzülmeyin.
TESPİTLİ YORUM
Buradan karnımı içine çekince kaybolan göbeğime sesleniyorum;
Madem içerde yer var dışarı doğru niye büyüyorsun.
NE KADAR OLDU?
Cüneyt Özdemir, rahmetli Dilber Ay'a "En çok istenen 5 parçanın ismini sayar mısınız?" sorusuna Dilber Ay, "Zorunda mıyım" ile başlayan cümle kurunca Özdemir "Hayır zorunda değilsiniz tabiki" dediğinde Dilber Ay'ın "Zorunda mıyım'ın bir şarkı ismi olduğunu anlatalı 6 YIL OLDU
TAVSİYE EDİYORUM
İLK romanı Aşk, Hürriyet, İstibdat'la edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapan Burak Artuner'in son romanı Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı uzun zamandır hasret kaldığımız bir aşk hikâyesi vaad ediyor. Roman, 1960'ların İstanbul'unda başlayıp, 2013 İstanbul'una kadar uzanan, başka yaşamlara da dokunan bir aşk hikâyesini, eskimeyen 1964 model mavi bir Cadillac otomobilin çevresinde aktarıyor.
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