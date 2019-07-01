Hamile erkek
Misal bir kadının şişmiş karnı sevilip "bebişimiz burda aman da aman'' tarzı cümleler kurulabilir, ama bunu kıllı bir göbekte yapmak aynı etkiyi vermez.
Hamilelik sürecini değil de ola ki sezaryene yetişmeye çalışırken trafikte kalırsa o "erkeğin" sonunu düşündüğüm hadiseler kumpanyasıdır.
Halı sahada problem çıkabilir.
-Mahmut oynuyorsun di mi yarınki maçta yazıyorum seni de?
-Abi 2 aylık hamileyim ben bilmion mu?
- Hadi yaa 9 ay sahalardan uzaksın yani.
-Ühüüü sorma sormaaa ay bak duygulandım şimdi, başlıcam böle işe yaaa.
-Selim maça gelemiyor abi, hamileymiş...
- Çağırın olum, kaleye geçer ya! Aşerme konuları da hayli ilginç olurdu sanırım;
-Hanım git bana rakı al aşeriyorum galiba.
Hee birde yanına kavun peynir getir.
-Kavunu kış günü nerden bulacam Muharrem.
-Ne biliim onu da mı ben düşünüceğim git bul bi yerden. Aşeriyorum diyorum anlamıyor musun be kadın?
-Pis herif. Kendi aralarındaki muhabbetlerde değişirdi.
-Ben iç miyim arkadaşlar.
-Niye ya sende koyverdin iki muhabbet edecez.
-Yok yok iç miyim.
-Hayırdır hamile misin lan.
-Ya evet kazayla oldu.
-Hap falan kullansaydın be abi, sen mi emziricen?
Muhtemelen değişken duygular sebebiyle 3.
Dünya Savaşı da çakıbilirdi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Komboçya'da 2 asker patlamamış mayınla futbol oynamaya kalkınca hayatlarını kaybetti. Olayı ilginç kılan bir başka nokta parçalanarak can veren 2 askerin Kamboçya ordusunun "en iyi mayın uzmanları" arasında yer almasıydı.
TESPİTLİ YORUM
"Yan yana" kelimesi ayrı yazılırken, "apayrı" kelimesinin birleşik yazılması da bi garip değil mi?
NE KADAR OLDU?
Beylikdüzü'nde Fehmi A.isimli bir kişi, arsanın kaporası olan 20 bin TL'yi ATM yutunca ATM'ye balta ile saldıralı 1 AY OLDU
AlkışlıYorum
"BU niye böyle oldu ki?" dedi.
"Kader" dedim.
"Şöyle olsa daha iyi olurdu ama..." dedi.
"Kader" dedim.
"Peki değiştirebilir miyiz?" dedi. "Kader" dedim. Tokatı yiyince "Ne oluyor ya?" dedim.
"Kader" dedi.
SABAH günlük falımı okuyorum.
''Bugün yeni biriyle tanışacaksınız'' yazıyor. Bir telefon geldi, arayan kişi kız arkadaşımın sevgilisiymiş.
Tanıştık...
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