‘Seni seviyorum’dan daha güzel şeyler -2
Evinde kaldığında rahat olmanızı istiyor, evde ve güvende hissetmenizi.
Bunun için de evini en güzelinden bir otele çeviriyor ve siz VIP konuksunuz.
Uyandığınızda size ne kadar güzel göründüğünüzü söylüyor, dünün makyajı her ne kadar yüzünüzde dalgalanıyor olsa da.
Çünkü güzelsiniz ve gerçek aşk, akmış makyajın ötesinde bir şeydir.
Hatta, önemsiz dramalardan bahsetmenizi dinliyormuş gibi bile görünüyor.
Size ve dedikodularınıza müsamaha gösteriyor ve patronunuzun yeni sevgilisini önemsiyormuş gibi bile yapıyor.
Arkadaşlarının yanındayken farklı davranmıyor.
İlişkiniz konusunda bir şeyden utanmıyor. Bir kız arkadaşı olmasından utanmıyor ve onların önünde öpüyor, sarılıyor, sizden gurur duyuyor.
Onunla konuştuğunuzda gerçekten tavsiye veriyor.
Problemlerinizi sadece dinlemiyor, önemsiyor da.
Sizi mutlu görmek istiyor, o yüzden kötü günlerinizi kendininmiş gibi sahipleniyor.
Ekstra çantanızı taşıyor, şu oldukça feminen olanı.
Taşıdığınız yükü azaltmak istiyor. Sizin çantanızı taşımaktan utanmıyor, sizden başka kimsenin ne düşündüğü umrunda değil.
Sizi sevdiğini söylemesine gerek yok.
Bunu her gün söylemediği için güvensizlik veya sevilmediğinizi hissetmiyorsunuz.
Size bakışından, sizi beklemesinden veya sizinle olmak istemesinden sevdiğini anlıyorsunuz zaten.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Pennsylvania Radnor'da bir şüpheliyi sorguya çeken polis şüphelinin kafasına metal bir süzgeç yerleştirmiş ve tellerle fotokopi makinasına bağlamıştı.
Polisin fotokopi makinesinde şüphelinin yalanlarının yazdığını söylemesi inanan şüpheli suçunu itiraf etti.
TESPİTLİ YORUM
Vejeteryanların parayla yediği salatayı, lahmacunun yanında bedava veriyorlar.
NE KADAR OLDU?
Denizli Belediyesi, yol çalışması sırasında açtığı çukurun önüne uyarı olarak "çukura düşmek yasaktır" yazısını asalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
3 YAŞINDAKI yeğenim telefonumu istiyor, "Veremem" diyorum.
"Neden?" diye soruyor. "İşim var, mesajlarımı sileceğim" diye açıklıyorum.
"Ben silerim teyze" deyip telefonu elimden kapıyor, elbisesinin eteğiyle bir güzel siliyor, siliyor, siliyor.
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