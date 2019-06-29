‘Seni seviyorum’dan daha güzel şeyler -1
İşteki o çocuğun partisine belli ki gitmek istemiyor, ama eğer siz oradaysanız, detaylar önemsiz.
Eğer hastaysanız, kendisine bulaşmasını da göze alarak cuma akşamını sizinle geçirebilir.
O sizinle olmak istiyor, hastayken bile. Aşkı veya bağlılığı limitsiz. Sizinle ilgilenecek olmak, siz olmadan geçecek bir geceden defalarca daha güzel.
Arkadaşlarınızın içkilerini de ısmarlıyor.
Sadece sizi değil yakınlarınızı da mutlu etmek istiyor.
Yemek için sizin istediğiniz yere gidiyor.
Sizi memnun etmek söz konusu olduğunda kendi ihtiyaçları ve istekleri ikinci sırada geliyor.
Size özel abur cubur alıyor.
Evindeki dolap sizin sevdiğiniz çikolatalar ve bitki çayları ile dolu, çünkü onun için herhangi bir misafir değilsiniz.
Bir seyahat sonrası kendi evine bile uğramadan hemen sizin yanınıza geliyor.
Aşık ve ayrı yerlerde olmak maalesef ki hayata dair detaylardan. Ama o, zorunda olduğu zamandan bir dakika fazla ayrı kalmıyor sizden.
Size her zaman mesaj atıyor, uygun olmadığı durumlarda bile.
Bazen mesajlaşmak istemiyor.
Belki o anda konuşmak istemiyor. Ama hiçbir zaman elinizde telefon, cevaplanmamış mesajınızla beklemenize izin vermiyor.
Söylediğiniz küçük şeylere önem veriyor ve sonradan hatırlıyor.
Yazmayı en sevdiğiniz not defterini, en sevdiğiniz içeceği biliyor ve sadece bir kere bahsettiğiniz alerjinizi hatırlıyor.
Arkadaşlarınızla kendi arkadaşlarını buluşturmaya çalışıyor.
Sizin yaşamınızın, olabildiğince kendi yaşamına karışmasını istiyor. Bu bir başka çiftle beraber çıkılacak bir buluşma demek olsa da... DEVAMI YARIN
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eminem'in annesi, hakkında yazdığı sözler için oğluna 11 milyon dolarlık karalama davası açmış, 25 bin dolara anlaşmıştır.
Bu paranın 23.354.25 doları ise avukatına gitmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Kızların kedilerde ne bulduğunu anlamıyorum. Kılsa kıl, bıyıksa bıyık, hayvanlıksa hayvanlık, hepsi bizde mevcut yani.
NE KADAR OLDU?
Var Mısın Yok Musun'u izlerken ''500 bin TL çıkarsa pencereden atlarım'' diyen adam, 500 bin çıkınca 2. kattan atlayalı 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YURTDIŞINA çıkması nedeniyle kocam, maaş kartını bana bıraktı. Kayınvalidem tarafından yıllardır "gelin hanım" olan sıfatım birden "kızım" şekline dönüştü ya, ey para sen nelere kadirsin.
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