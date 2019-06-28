Mutlu olmak için
Dans: Kıvrak dans hareketleri sizi mutlu edecektir. Üstelik, hangi tarzda dans ettiğiniz önemli değil.
Gülümsemek: Görme engelli insanlar da daha önce gülümseyen insan görmedikleri halde bunun nasıl yapılacağını bilirler.
Mutluluk genlerimizde var.
Dua ve ibadet: Hangi dine mensup olursanız olun bu durum geçerli. İnsanın Allah'la arasındaki bağ, ona psikolojik olarak huzur ve rahatlık sağlıyor.
Çikolata: Zaten, depresyondaki insanların tatlıya, özellikle çikolataya sarılması bu yüzdendir.
Spor yapmak: Spor yaptığınızda beden kendisini yorgun, ancak iyi hisseder.
Sıcak bir banyo:
Sıcak suyun insan bedeni üstündeki rahatlatıcı etkisi, psikolojisine de yansıyor.
Sarı: Ve tabii ki insanları en mutlu edebilen renk. Sarı rengi görmek, sarı giyinmek insanların kendisini iyi hissetmesini sağlıyor.
Evcil hayvan:
Özellikle, kediler bu konuda insanlara çok fazla yardımcı oluyor. Onları köpekler izliyor.
Sarılmak: Sarıldığınız ya da size sarılan kişi bir yabancı olsa da...
Sağlık: Bu yüzden insanların sağlığına azami derecede dikkat etmesi şart.
Koku: Vücudunuzun mutlu olduğunuzda salgıladığı kimyasallar ile kederli zamanınızda salgıladıklarınız birbirinden farklıdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
New York'ta 5'inci caddede bir adama araç hafifçe çarptı.
Adama bir şey olmamıştı..
Şoförle konuştu ve kalkacakken olayı gören biri yanına gelerek kalkmazsa sigortadan para alabileceğini söyleyince, yeniden aracın önüne yattı.
Araç sürücüsü ise adamın gittiğini düşünerek gaza bastı ve adam öldü...
TESPİTLİ YORUM
Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli.
Uluslararası basına bile çıkar.
NE KADAR OLDU?
Hemşo' filminde iktidarsız kocayı canlandıran rahmetli Sümer Tilmaç'ın çekingenliği yüzünden sevişme sahnesi 21 kez çekileli 19 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kuzenimin sünnet olmadan önceki son muhteşem sözleri:
''Diyorum ki kesmesek?
Ben orijinal kalmasını istiyorum!''
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