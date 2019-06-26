Meslek yalanları
Bakkal: "Bozuk yok." Sakızları ve lolipopları satmanın başka yolu yok çünkü.
Öğretmen: "Çocuğunuz zeki ama çalışmıyor." Yaptık bir kere hocam, yok mudur bir oluru?
Anketör: "Beş dakikanızı alabilir miyim?" O beş dakika sonunda mutlaka bir dergiye abone olursunuz.
En iyisi sokaklarda ulaklıkla gezmek...
Ayakkabıcı: "Giydikçe açılır abla." Serçe parmağı kullanmazsan olur.
İnsan kaynakları:
"Biz size dönüş yapacağız." Onlar dönüş yapana kadar askere gider gelirsiniz siz, aradan çıkarıverin.
Emlakçı: "Merkeze on dakika."
Esnaf: "Sen beş lira ver abla, daha fazla inemem. Bana gelişi bu zaten." "En son dört buçuk, o da senin güzel hatırın için."
Memur: "Sistem gitti." Her şeyin alternatifi var sistemsizliğin yok...
Dolmuşçu: "Yakınından geçer." (On kilometre yürüdü.)
Beyaz eşyacı: "Ben de evde bundan kullanıyorum."
Aktar: "Ölümden başka her derde deva bu." Sağlık etiği tartışmaları süredursun, alternatifler her zaman insanların kafasını karıştıracak elbette.
Kargocu: "Sizi evde bulamadık." (Tüm gün evdeydi, kapı bile çalmadı.)
Müşteri temsilcisi:
"Ekranım yavaş, sizi biraz bekleteceğim."
Resepsiyonist: "En güzel odayı size verdik." Zevkler tartışılmaz ama bu ne?
Sekreter: "Cemil Bey şu anda toplantıda." Yoooo, içeride!
Yemek siparişi alan adam: "Şimdi çıktı, yolda."
Pazarcı: "Hepsi taze, hiç çürük malım yok valla."
Öğretmen: "Sınavları bu akşam okurum."
Müteahhit: "Bu işten bir kuruş para kazanmıyorum, kamu yararına."
Futbolcu: "Hocamla aramda bir sorun yok." (Kadroya alınmadı.)
Galerici: "Dosta gider."
Tezgahtar: "Bu renk sizi çok açtı."
Magazin dünyasının ünlü simaları: "Sadece arkadaşız."
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Konya'nın Karapınar İlçesi'ndeki bir bekçi köpeği sahibi Emin Çenesiz'in cep telefonunu yuttu. Olay köpeğin karnından telefon melodisi gelince anlaşıldı. Talihsiz telefon küçük ebatlarda olması nedeniyle dışkı yoluyla dışarı atıldı.
TESPİTLİ YORUM
Zayıf olmak güzel olabilir ama yemek yemek daha güzel.
NE KADAR OLDU?
Mahsun Kırmızıgül, "Her şeyim Sensin" şarkısının klibinde kot pantolon ve gömlekle su kayağı yapalı 22 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Lisedeyken Türkçe, İngilizce ve Almanca derslerinden başarısız olmuştum.
Karneye bakan babamın sitemini hala unutamıyorum:
"Bari birini geçseydin de hangi milletten olduğunu anlasaydık!"
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