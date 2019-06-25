Otobüsün camı
Tam yaslanacak olursun yerdeki kıl ve kafa yağı gerçekten adamın uykusunu açar ve dünyayı sorgulamaya sebebiyet verir.
Oturduğunuz koltukta sizden önceki kişiyi saygıyla anmanızı sağlayan eylemdir. Oturan kişi saçlarını yıkamamıştır, cam üzerinde yağ birikintisi vardır. Camdan dışarıyı net göremezsiniz, elinizle silmeye kalkar, vazgeçersiniz. Kolunuzun tersiyle silmeye kalkarsınız, iyice cama bulaşır.
Bütün bunlara rağmen kafanızı yasladığınızda beyni titreten, ufak çarpmalarla beyin hücrelerini işkenceyle öldüren eylemdir ki gerçekten burunda kaşıntı yaratır. Beyin hücreleriniz muhtemelen size küfrediyordur.
Ayrıca eğer kış mevsimiyse cam buz gibidir ve ıslaktır. Çok rahatsız edicidir ama uzun otobüs yolculuklarında uyumak için son çaredir. Bu oluşan gudik sarsıntıdan mütevellit kafada bir ambele durumu görülür. Gözlerde kayma ve görüntü bozukluğu oluşur.
Beyin titremekten yorulur ve aptallaşır ama uykudan tam verim alınamaz zira kafa otomatik bir şekilde cama çarpmayı sürdürür...
Hadi yasladın canım kardeşim gereksiz triplere sokar insanı. Durduk yere yüzün asılmasına neden olur, hüzünlendiren ve en önemlisi bir sanat filminde oynuyormuş gibi hissettirir.
Çok geçmeden camdaki yansımanızı görür, dışarıyı dik oturarak izlemeye devam edersiniz.
Canım kardeşim bütün bunların çoğunu bildiğini biliyorum. Yağlı ve pis bir cama kafa yaslıyorsan, beyin hücrelerinin ölmesini umursamıyorsan benim aklıma bir şey geliyor.
Yaşlılara ve kadınlara yer vermemek için bir strateji.
Ne yaptığını biliyorum haberin ola.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Belçika'da yaşayan Türk işadamı Uğur C. Ferrari'sine LPG taktırmak isteyince 145 bin euroluk otomobili şirket tarafından elinden alındı.
TESPİTLİ YORUM
Adam yatağa bir geçiyor 2 dakika sonra uyumuş. Olum senin hiç mi derdin yok?
Hayal de mi kurmuyosun?
Ne çeşit bi yaratıksın?
NE KADAR OLDU?
Mahmut Tuncer, sahneye eşekle giriş yaptıktan sonra gitarla "El Porompompero" şarkısını söyleyeli 32 YIL OLDU
AlkışlıYorum
5 YAŞINDAKİ kuzenime baktım. Sanki elinde bir şey varmış da kimseye göstermeden yemeye çalışıyor gibiydi. ''Ne yiyorsun sen öyle çaktırmadan?'' dedim.
Parmaklarını uzatıp ''Tırnak ister misin?" dedi. Yok canım sana afiyet olsun. Ben almayayım.
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