Meraklı komşu teyzelerimiz
Komşularının çocukları gençler en çok bu kadından çekinirler çünkü görmekle takiple kalmaz aynı zamanda heryerde herkese her gördüklerini kendi zihniyetince yorumlayarak anlatabiliriler. Bu cins insanlar tehlikeli ve can sıkıcı olabilirler.
Hatta insan yasamında tehlike unsurlarının ilk onun içinde olabilirler.
Apartman kapısı açıldığında muhakkak ev kapısını açan teyzedir.
Bir de giriş katta oturur muhakkak, senin evine gireni çıkanı senden iyi bilir.
O varken dairenizde, apartmanızda hatta sokağınızda güvenlikle ilgili bir tereddütünüzün olmayacağını bilirsiniz.
Başınızı yastığa huzurla koyabilir ve huzur içerisinde tatilinize gidebilirsiniz.
Son teknoloji ile donatılan güvenlik donanımları da ne oluyor ki onun yanında.
"Eşinizi sadece ilk gün gördük, sonra göremedik, nerede, başka şehirde mi çalışıyor?" gibi sorular sorup, aklınca yem atıp bekar olup olmadığınızı sorgular. ''İyi akşamlar''a ''nereye?'' sorusuyla cevap veren, sahiplenme olayının dibine vurmuş insandır.
Kapının üzerindeki ufak "kimmiş o" deliğini teleskop niyetinde kullanır.
Karşı dairesinde oturuyorsanız sizin evin içini bile sizin kapıdaki deliğe denk getirip gözetleyebilir...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1975'de İngiliz bir çift televizyonda en sevdikleri programı izlerken erkek yarım saat süren bir gülme krizi sonucu kalp krizi geçirerek öldü. Eşi cenazeden sonra programın yapımcılarına bir mektup yazarak kocasını hayatının son dakikalarında bu kadar mutlu ettikleri için teşekkür etti.
TESPİTLİ YORUM
Spor falan hikaye olum bak tavşan zıplıyor 8 yıl yaşıyor, köpek koşuyor 12 yıl yaşıyor kaplumbağa durduğu yerde 200 yıl yaşıyor.
NE KADAR OLDU?
İstanbul Esenler'de uyuşturucu operasyonuna gelen polisleri gören bir kişi kuran okumaya başlayalı 6 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Hayatta hiçbir şey, çamaşır makinasının camından görülen 50 TL kadar kahredemez beni. Çamaşır olaydım da onunla yıkanaydım, durulanaydım.
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