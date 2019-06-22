Güldüren mi, ağlatan mı?
Genelde ağlayan bir kadının yanına varıp sebebini sorduğumuzda aldığımız cevap yüzde 80 aşktır. Eee o zaman kadınlar ağlatan erkeklere mi aşık oluyor?
Şöyle girelim mevzuya.
İlk olarak esprili erkekleri genelde zeki buluyor kadınlar.
Tutup da şu aşağıdaki gibi örneklere değil tabii ki.
- Aahahhaaa İsmail gıdıklama...
- Ahahauhhuahaa ay içim bi hoş oldu..
- Ahahahahhaahh İsmail dur... Ayyy ahahah İsmail ben sana aşık oluyorum galiba...
Lakin kişinin nasıl güldürdüğü de çok önemlidir. Güldüren arkadaş, bunu zeka dolu esprileriyle yapıyorsa ve hafiften de eli yüzü düzgünse sonuç gayet güzel olur.
Fakat arkadaş gülünç işler yaparak, kahkaha efektine neden oluyorsa durum vahim. Bu tipler, küçümsenir genelde.
Güldürmek ile gülünç olmayı karıştırmamak lazım.
Yani şu önermeye geliyoruz her şekilde.
Eğer bir kadın sizi beğenmediyse istediğiniz kadar Cem Yılmaz'lık yapın.
Sonuç elde var kocaman bir sıfır. Yani etkisiz eleman matematikteki gibi kümelerin dışında kalır.
Bir başka bakış açısı da, "Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere sinir olur." Evet yalnış duymadınız.
Neden mi? Göz kenarları ve dudak kenarlarında oluşma ve derinleşme ihtimali olan mimik kırışıklıkları göz önünde bulundurulursa: "Sen beni erkenden yaşlandırarak şu körpecik halimde çökmüş görünmemi istiyorsun aslında di mi?" şeklinde kadınsal tripler atılabilir en güzelinden. Hatta hemen atın derim ben, fitne fücur sokun araya. Sonra desinler ki: "Şu kadınları anlamak ay ne zor" falan...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Amerikan Havayolları 1987 yılında 'first-class'ta sunulan bir adet zeytin eksiltmek suretiyle 40 bin dolar kâr etmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Bir annenin en yapmacık halini, misafirliğe gelen çocuğun halıya döktüğü çayı temizlerken "Aman ne olacak" derken görebilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
TRT Radyo 3'de müzik programı yapan Engin Arman, "Şimdi de Pink Floyd ve arkadaşları The Wall'u söyleyecek" diyeli 22 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İki aydır kilo vermek için sıkı bir diyet uyguluyorum ve tatil dönüşü eşyaları yerleştirirken, dolapta 2 yıl önce bekarken giydiğim bir pantolonu bulup giyiyorum.
Büyük bir sevinçle pantolona sığdığımı kocama göstermeye gidiyorum ve sevgili kocam harika yorumunu patlatıyor:
"Demek ki iki yıl önce de şişmanmışsın!"
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