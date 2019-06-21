1. TARZINIZ OLSUN
Bir kadın kendi tarzını bulduğunda özgürlüğünü kazanmıştır. Hayatınızdaki adam olmadan da yaşayabileceğinizi ona hissettirmelisiniz.
Erkekler kendi tarzı olmayan, tamamen ona bağımlı, o olmadan hiçbir şey yapamayan, bunalıma giren bir kadını cepte görür ve cepte gördüğü birini asla özlemezler.
2. ONA GÜVENİN
Erkekler kendilerine güvenmeyen bir kadını asla özlemezler. Sürekli "Neredesin, ne yapıyorsun, mavi tik oldu neden yazmadın?" diye soran birini aklında tutmak yerine bir an önce aklından çıkartmanın yollarını arar.
Özgüveninizin yerinde olduğunu, ona güvendiğinizi, kişisel alanlarına saygı duyduğunuzu göstermelisiniz.
3. İLİŞKİYE OYUN KAT!
Aslında her ilişki bir oyundur.
Her insan farklı kurallarla kendi oyununu yaratır.
Hayatınızdaki erkekle bir şeyler paylaşıp ona sürprizler yapmalısınız. Gün içinde yapacağınız kelime oyunlarıyla ya da cinsel içerikli alt metinler ile zihninde canlı kalmaya devam etmelisiniz.
Unutmayın, erkeğin cinsellik içeren ilkel beynini işgal etmeyi başarırsanız yıllar geçse de sizi özler. Bu yüzden tutkuyu elden bırakmamanız gerekiyor.
4. ONA FARKLI OLDUĞUNU HİSSETTİR
Onu diğer erkeklerden daha farklı gördüğünüzü hissettirmelisiniz. Çünkü erkekler çocukluktan itibaren bir rekabet içindedirler.
Onun bir farklılığını, iyi yaptığı bir şeyi bulup vurgularsanız kazanırsınız.
Her erkeğin kendini hayal ettiği bir beden, tarz vardır ve kendisini hayal ettiği bedende gören bir kadını hiçbir zaman unutamaz. kizlarsoruyor.com/ Organogenez
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sivrisinek kovucu spreyler sinekleri kovmuyor, sizi gizliyor.
Sivrisineğin alıcılarını bloke ederek sizin orada olduğunuzu anlamamalarını sağlıyor.
TESPİTLİ YORUM
Hiç düşündünüz mü, neden kadın tinerci yok? Çünkü hepsi oje, aseton ayağına hallediyor işi.
NE KADAR OLDU?
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin soluduğu havayla doldurulduğu iddia edilen kavanoz 15 bin dolara satılalı 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
10 AYLIK, yürümeyi bile beceremeyen yeğenim, emekleye emekleye evdeki tartıya çıkıyor!
Duvardan destek alıp ayağa kalkıyor ve başını eğip kilo göstergesine bakıp iniyor.
Ne anlıyor bilmiyorum ama bunu mütemadiyen her gün yapıyor.
Sanırım genetik dedikleri gerçekten bu olsa gerek.
Bir erkeğin seni özlemesini nasıl sağlarsın?
1. TARZINIZ OLSUN
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