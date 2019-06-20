Kadınlar sakallı olsaydı...
Misal:
- Ayten naptırdın sakallara?!?!
- Naptırıyım şekerim hafif bir renk attırdım, açtırdım biraz...
- Aaa yakışmış ama iyi olmuş. Gözlerini göstermiş.
Ben de topuz yaptıracağım.
- Bak sana da söyleyim, azıcık dudak kısmından aldır. Dudakların kayboluyor.
- Doğru diyorsun, ben bir kuaföre gidiyim de aynı zamanda perma yaptırıyım.
Başka neler olabilirdi...
Bazı kadınlar diğer kadınların sakallarını kıskanır. "Benim neden onunki kadar gür değil" diye hasetlik yapardı.
Jilet reklamında Adriana Lima oynar, biz de erkekler olarak hep beraber Mars'a falan yerleşiriz artık.
Bu yılın moda sakal rengi diye bir şey olurdu.
Bütün kızların sakalları fabrikadan yeni çıkmış gibi aynı renk olurdu.
Çorba içtiğinde sakallarına biriken çorba kırıntılarından dolayı eşinizi ya da sevgilinizi öpmekten tiksinirdiniz.
Kuaförlerde sakal bakım ürünleri satılır; günlerde ottan kökten bakım kürü tarifleri verilirdi.
Erkekler kadınların sakalından şikayet ederdi.
Ya kardeş, hatunun sakalları batıyor ya. Yeni kestirmiş galiba, jilet gibiydi.
Mis gibi kokardı sakallar.
Çeşit çeşit sakal örme teknikleri geliştirilirdi.
Sakal tokası diye bir gereç pazarda 5 tanesi bir milyondan satılıyor olurdu..
Erkek şairler sevgilinin sakalına övgüler yağdıran şiirler yazardı.
Halamın, amcam olabilmesi için gereken koşullardan biri gerçekleşmiş olurdu...
Ama bu koşul tek başına halamın amcam olduğu anlamına gelmezdi...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir araştırmaya göre erkekler alışverişin 26. dakikasında sıkılmaya başlarken, kadınlarda ise bu 2 saatmiş. Bence kadınlar için en iyi ihtimali yazmışlar.
TESPİTLİ YORUM
Türk kadınlarıyla fazla ilgilenmiyorsunuz beyler, yoksa bir kimse durduk yere patlıcandan reçel, kabaktan tatlı yapmaz.
NE KADAR OLDU?
Japon iş adamı Saito, 18 milyon dolara satın aldığı Van Gogh'un 'Gachet Portresi'ne 24 milyon dolar vergi ödeyince vaziyeti gereğince tablo yakılalı 20 YIL OLDU
AlkışlıYorum
İnternette bir haber sitesinde çıkan haber ve altındaki yurdum insanının yorumu:
"Hindistan'ın kuzeyinde bir kadının, kendisine saldıran leoparı yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından öldürdüğü bildirildi." Haberin altına yazan bir arkadaşın yorumu:
"Kadın milletiyle leopar bile başedemiyor ki, biz garip erkekler nasıl edelim..."
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