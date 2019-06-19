Erkekler susuyorsa...
Önündeki bilgisayar, konsol ne varsa kaldırın.
Korku ve öfkesine engel oluyordur çoğu zaman. Belli bir zaman sonra dili çözüldüğünde daha sağlıklı iletişim kurulacaktır.
Diyabet olabilir, kontrole götürülmesi iyi olacaktır.
Karnı tok, kumanda elindedir; daha ne isteyebilir ki?
Uzun bir süredir hiç susmadan konuşup konuşmadığınızı kontrol edin, eğer uzunca bir süredir siz konuşuyorsanız derhal susun.
Söz konusu erkek kavga kaynaklı sustuysa normaldir, erkekler genelde kavgayı uzatmamak adına susup olayı örtbas etmeyi severler.
Söz konusu susmuş erkeği odada öyle sessizce son derece masum bir halde bulduysanız konuşturmanıza filan gerek yok, adam 2 dakika huzur bulmuş işte.
Altından manalar çıkarmaya gerek yok. Gidip gönül rahatlığı ile sırnaşabilirsiniz.
Eğer telefonda konuşurken artık susmuş bir adam varsa, son 3 saattir yaptığınız konuşma yüzünden adamcağızın beyni radyasyondan yanmış ve konuşacak konu kalmamış olduğundan olabilir.
Ne mutlu ki size; tüm bunlara rağmen telefonu kapatmayı ilk teklif eden kişi olmayacak kadar centilmen bir erkekle konuşuyorsunuz, lütfen siz de daha fazla abartmayıp derhal o telefonu kapatın ve 3-4 saat içerisinde adamı rahat bırakın.
Siz ne anlatırsanız anlatın tepki göstermeyen, susan bir adam varsa ilişkinizi yeniden gözden geçirin.
En iğrencini sona sakladım; ona su verin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Her yıl dünyada ortalama 5.000.000 erkek, karısı tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
TESPİTLİ YORUM
Koklayarak öpüyor diye romantik olduğunu düşündüğünüz erkekler, çamaşır sepetine atmadan önce çoraplarını da kokluyor.
Haberiniz olsun.
NE KADAR OLDU?
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu öldürtmesinden etkilenen bir kişi Kanuni'nin padişahlığı geri alınsın davası açalı 5 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Köprü girişinde öndeki aracı sollamak isterken arkadan hafifçe çarpan ve trafik polisinden gelen "Boş yolda öndeki araca çarpmayı nasıl başardınız?" sorusuna "Valla nasıl olduğunu anlayamadım, ben o ara cep telefonuyla konuşuyordum" diyen şuursuz benim. Aklım sıra "istemeden oldu" izlenimi verecektim. Peh!
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