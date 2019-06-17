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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 17 Haziran 2019, Pazartesi

Sıraya geç kardeşim

HASTANELERDE, veznelerde, otobüs duraklarında rastlanabilen kuyruklardır. Dünyada bu tür sıralar çizgi şeklinde olurken, bizim ülkemizde sıra yuvarlak, kare ya da daha iyi ihtimalle hipotenüsü sıranın ön tarafına teğet olan ikizkenar dik üçgen şeklindedir.
Bu ikizkenar üçgenin kenarlarını iki eşit parçaya ayıracak şekilde kesen doğrulara kaynak denir.
Önlerden hiç kimse eksilmezken, arkadan sıraya eklenen insanlara rağmen sıranın boyutlarının değişmemesi yıllarca bilimadamları için merak konusu olmuştur.
"Yavrum benim işim acele" teyzeleri, "Usta bişi sorucam sadece" abileri gibi organelleri bulunur.
Sıranın işleyişinden sırada bulunan en gür sesli bir iki amca sorumludur.
Herhangi bir yerde herhangi bir anda arka arkaya durduğu ya da aynı hizada olduğu sanılan üç kişinin varlığı, orada bir sıra oluşması için gerek ve yeter şarttır. Stabil olmama özellikleriyle literatürde dikkat çekmektedirler.
Sıranın herhangi bir bölgesinde farklı sebeplerden oluşabilen herhangi bir karambol, tüm sıranın düzenini kısa bir sürede alt üst edebilmekte, yeri değişen sıra mensupları arasında "Aaa olur mu canım, ben sizin önünüzdeydim" gibi diyalogların oluşmasına sebep olabilmektedir.
Sıranın başı nerede?
Sıranın başı siz misiniz?
Şu sırayı mı bekliyorsunuz?
Hangi sıradasınız?
Sırada mısınız?
Bu tür cümleler duymak mümkündür.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kız arkadaşınız çok konuşuyorsa ona sarılın ve kalp atışlarını dinlemek istediğinizi söyleyin.
Bu hareketiniz sadece onu susturmayacak aynı zamanda size romantizm adına artı puan kazandıracaktır.

TESPİTLİ YORUM
"Kadınların alışveriş mantığı; Ceket almaya çıktım, çok güzel bir elbise gördüm. O yüzden bu ayakkabıları aldım."

NE KADAR OLDU?
Londra'da 'Görünmez Sanat' isimli bir sergiye katılanlar uzun uzun boş duvara bakalı 7 YIL OLDU

FIKRA
Adam bir gün eve gelir. Ev halkına şöyle der:
Size bir iyi bir kötü haberim var. Ev halkı ilk önce iyi haberi dinlemek ister.
Adam "Patronum maaşımı 1 milyardan 3 milyara çıkardı" der. Ev halkı sevinçten havalara uçar, şarkılar söyler. Sıra kötü habere gelir. Ürkek bir ifadeyle:
İşten atıldım…

AlkışlıYorum
CUMA namazında imamın anlattıklarının heyecanıyla gaza gelip hutbenin sonunda onu ayakta alkışlayan Müslüman benim.
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