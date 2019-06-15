Evin en küçüğü olmak
Büyük kardeşlerin eskileriyle idare etmeye çalışmak: Genellikle yeni şeyler onlara alınır.
Kullanılıp eskitildikten sonra size verilir.
Ağabey tarafından kum torbası niyetine kullanılmak: Kaçınılmaz durum. Her zaman her yerde vurulmaya hazır hedef olarak görülürsünüz.
Çalan kapı ile ilgilenen tek kişi olmak:
Her daim koşan siz olacaksınız. Diğerleri kılını kıpırdatmazlar.
Evin çöp kamyonu vazifesini üstlenmek:
Bu iş de size kalmıştır.
O an ne yapıyor olduğunuzun bir önemi yoktur.
Ailenin en sevileni olmak: Her zaman ailede en çok sevilen kişi konumundasınızdır.
Bayramlarda en çok hasılatı yapmak: Yaş ilerledikçe bu durum değişiyor tabii. Ancak her zaman büyüklerinizden bir adım öndesinizdir.
Ramazan'da pide kuyruğunda beklemeyi kutsal görev edinmek:
Sabırlı ve fırından yeni çıkmış pidenin sıcaklığına dayanabilecek bir kişi olarak siz adeta bunun için yaratıldınız.
Evin en şımarık bireyi olmak: Sevilmenin getirdiği bir durum olarak şımarık bir bireysinizdir.
Komşunun çocuğuyla ilgilenmek görevi: Bir de komşu çocuğu olayı var tabii.
Evde bir alet bozulunca suçlanan kişi olmak: Herhangi bir olayda muhtemel suçlu sizsiniz. Aksi asla düşünülemez.
Sizden büyük olanın daima sizinle ilgilenmek zorunda olması: Onları hayattan soğutmanıza rağmen yine de sizinle ilgilenmek zorundadır. haberself.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gamzeler aslında genetik kusurlardır.
Kaslar yanlış büyür ve aralarında boşluk bırakarak bir çukur oluşmasına neden olur.
TESPİTLİ YORUM
"Kafeden ayrılırken masada kalan yarım su şişesini de alıp çıkan kızla evlenin beyler.
Ama sakın ayrılmayın, donunuza kadar alır valla."
NE KADAR OLDU?
Ankara'da bir vatandaş drone ile bakkaldan sigara alalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kızımın cep telefonunu, yakın gözlüklerini takmış büyük bir dikkat ve ciddiyetle inceleyen 72 yaşındaki annemden, gülümsemeyi bile unuttuğum son günlerde beni kahkahaya boğan cümle:
"Bana bak, bu galiba garsonlarla fingirdiyor.
Baksana bu telefonda "menü" yazıyor."
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