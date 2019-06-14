Dünyanın en ilginç gelenekleri-2
İspanya'nın Castrillo de Murcia kasabasında her yıl bebeklerin üzerinden atlanır. Yaklaşık 400 yıldır düzenlenen ve festival etkinliği kapsamında devam eden bu geleneğin amacı ise bebekleri şeytani etkilerden ve günahlarından arındırmaktır.
27'den önce evlenemezsin: Kulağa en makul gelen gelenek ise Kuzey Kore'den. Kuzey Kore'de kadınların 25, erkeklerinse 27 yaşlarına gelene kadar evlenmeleri kanunen yasaktır.
Yemekten sonra geğirmen gerekebilir:
Yemeğinden memnun kaldın mı? Çin'in belirli bölgelerinde sessiz bir geğirme, yemeğin beğenildiğini vurguladığından tavsiye edilir. Aynı gelenek Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde de geçerlidir.
Topluluk içinde geğiremez misin? Sadece 'Yemek çok güzeldi' demen bile yeterli olacaktır.
Kadeh tokuşturulmak kendini beğenmişliktir:
Bira ve şen bir ruh hali her ne kadar buranın olmazsa olmazlarındansa da kadeh kaldırırken bardakları kesinlikle birbirine tokuşturmamalısın.
150 yılı aşan bir süredir uygulanan bu geleneğin kökeni, 1849'daki bağımsızlık savaşından galip çıkan düşman Avusturya İmparatorluğu generallerinin zaferi kutlarken kendilerini beğenmiş bir ifadeyle kadeh tokuşturmalarıyla bağlantılıdır.
Günün her saati çay:
Eğer Türkler'e kolayca uyum sağlamak istiyorsan inanılmaz miktarda çay içmeye kendini hazırlamalısın. Türkiye'de kahvaltıda, öğle yemeğinden sonra, öğle molasında, akşam yemeğinden sonra ve misafirperver bir Türk'ün seni evine davet ettiği her zaman çay servisi yapılır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Pablo Escobar'ın kendine ait bir hapishanesi vardı.
İçinde futbol sahası, oyun parkı, bar, jakuzi ve şelale bulunuyordu.
TESPİTLİ YORUM
Kızlara "9. senfoniyi senin için besteledim' desen "İlk sekizi kime besteledin?" diye sorar.
NE KADAR OLDU?
Belarus'un lideri Alexander Lukaşenko, ülkedeki sessiz protestoların önüne geçmek için 'hiçbir şey yapmamayı' yasaklayalı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ders anlatıyorum, hazırlık yapamadığım için bilmediğim bir yerde takıldım, düşündüm ve aklıma parlak bir fikir geldi.
"Bunu da size ödev olarak veriyorum" dedim. Arka sıralardan gelen bir ses beni magmaya çekti zorla;
"Hocam, siz de bilmiyorsunuz değil mi?"
Yoldaki kasislerden geçerken arabanın altı yere değmesin diye alışveriş poşetlerini kucağına alan tonton bir babaannem var.
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