Tatil dönüşünün acımsı tadı
İşte o arkadaşlar sıcakta işine giderken şıp şıp terliyordu. Yaa şimdi sen o arkadaşlara artistlik olsun diye kapkara üstüne de muhtemelen bronz madalyayı göstermek için bembeyaz renkli kıyafetler giymenin peşindesin.
Çok değil iki günün var.
İki gün sonra seni bekleyen amirin seni iş hayatına çok çabuk psikolojik olarak hazırlayacak: "Aaa geldin mi Taner (Tülin). Sen şimdi dinlenmişsindir. Şu evraklara bir göz atıver." Ne güzeldi değil mi kadim dostum. Terliklerle fırıl fırıl kıyafetlerle. Fırıl fırıl derken fırıldak gibi döndün tatilden.
İsyanın büyük: "Bütün yıl bir tatil için çalışıyorum.
Bir çırpıda bitiyor." Anlıyorum seni ama ne yazık ki burada işler böyle işliyor. Her seferinde tatil dönüşünde arkadaşlarına, "Emekli olunca oraya yerleşeceğim" diyorsun, onu da anlıyorum ama daha çok var be canım kardeşim.
Senden sonra izne çıkanlara ezik ezik bakacaksın. Eee sen gelmedin mi bronz bronz?
Şimdi niye morarıyorsun.
Arkadaşın canı yok mu?
Merak etme o da bir gün dönecek.Döndüğünde her saat başı saate bakıp, "Ulan şimdi şunu yapıyordum, ulan şimdi şurdaydım" diye iç geçirilerek kafayı yiyecek ve yaşadığın yerden tiksinir duruma geleceksin. Eee kardeşim, her canlı izin dönüşünü tadacaktır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Cornetto dondurmasının dibindeki çikolata aslında üretim hatasıdır. Mühendisler bu üretim hatasını çözdü fakat insanlar tarafından popüler olduğunda muhafaza ettiler.
TESPİTLİ YORUM
"Gece tuvalete giderken oda parfümü pıstt demiyor mu, o an en baba ateist bile şehadet getirip imana gelmezse ben de insan değilim."
NE KADAR OLDU?
Tuğba Ekinci "Kondom adlı şarkımla Eurovision'da birinci olurdum. Çünkü kondom evrensel" açıklamasıyla evrensellik mesajı vereli 10 YIL OLDU
AlkışlıYorum
SENE 1996. Yer Arizona. Market alışverişi yapılmış, dışarıda sigara içilmektedir. O sırada marketin otoparkında ayakkabısının topuklarına basmış, siyah pantolon ve beyaz çoraplı biri dikkatinizi çeker. Yanına gidip "Türk müsün?" demek bile lüzumsuz. Yaklaşılır ve "Gardaş Adana'nın neresindensin?" diye sorulur. Cevap mı? İçindenmiş!
TÜRKLER her yerde! Ama Macau gibi küçücük bir yerde, feribotu kaçırıp küfür edince; "Ayıp oluyor gençler!" diye uyarılmaya da yuh artık diyorum...
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