Evrenin yasaları
Ellerin bir tamir süresince fena halde yağlandıysa, burnun kaşınmaya başlar.
Atölye Yasası: Elinden önemli bir şey düşüp yuvarlandığında, en zor ulaşılabilecek yere kadar ilerler.
İzlenirlilik Yasası:
İzleniyor olma olasılığın, hareketinin ne kadar aptal olduğuyla doğru orantılıdır.
Telefon Yasası: Yanlış bir numara çevirdiğinde hat asla meşgul çıkmaz, telefonu mutlaka bir açan olur.
Mazeret Yasası: Patronun işe geç kalışına mazeret olarak evde yangın çıktığını söylersen, ertesi gün evinde yangın çıkar.
Varyasyon Yasası:
Beklediğin bilet kuyruğunu bırakıp daha az olan yandaki kuyruğa geçtiğinde, bir önceki kuyruk daha hızlı ilerlemeye yeni geçtiğin ise yavaşlamaya başlar.
Banyo Teoremi: Banyoya girdiğinde, gün boyu çalmayan telefonun çalmaya başlar.
Karşılaşma Yasası:
Birlikte görünmek istemediğin biriyleyken, bir tanıdığınla karşılaşma olasılığın artar.
Bozuk Makine Yasası:
Bir makinenin çalışmadığını ispatlamak istediğinde makinenin çalışacağı tutar.
Biyokimya Yasası:
Kaşınmanın şiddeti, kaşınan yerin elinle ulaşabileceğin yerde olma ihtimaliyle ters orantılıdır. Ne kadar çok kaşınıyorsan, kaşınan yere ulaşma ihtimalin o kadar azdır.
Tiyatro Yasası: Koridorun en uzağında oturan kişiler salona en geç gelen kişilerdir.
Kahve Yasası: Bir fincan sıcak kahve içmek için oturduğunda, patronun acilen yapman gereken bir iş verir. O işi bitirinceye kadar kahven soğumuş olur.
Kirli Halı Yasası: Halın ne kadar yeniyse, üstüne dökülecek yağlı yiyecek sayısı o kadar çoğalır.
Mantıklı Argüman Yasası: Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorsan, her şey mümkündür...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Komedi, programlarında duyduğunuz gülme efekti 1950 yılında kaydedilmiştir.
TESPİTLİ YORUM
"Heyecanla konuşan arkadaşın tükürüğünün bir damlasının suratına gelmesi ve senin bozuntuya vermeden onu dinlemen.
Al sana gerçek dostluk."
NE KADAR OLDU?
Hırsızlık çetesi liderinin "Günahımız yeter.
Mübarek aydayız" diyerek verdiği sokak iftarına katılanların cüzdanları çalınanı 8 YIL OLDU
Fıkra
Sınıf öğretmeni öğrencilere teker teker sorular soruyormuş. Ama hiçbiri doğru düzgün cevaplayamıyormuş.
Öğretmen iyice sinirlenerek başka birine daha soru sormuş.
O da bilemeyince, "Bir şey bilmiyorsun, peki niye geliyorsun sen buraya?" diye bağırarak sormuş.
O da cevaplamış:
- Ama sayın öğretmenim, ben kalorifer tamircisiyim, radyatörleri kontrol ediyordum.
AlkışlıYorum
ENİŞTEMİN "Ya hayatım, o kadar kuaföre gidiyorsun ben bir fark göremiyorum hala" gafına ablam cevabı yapıştırıyor:
"Gitmezsem asıl o zaman görürsün farkı!"
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