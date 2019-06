Para bulan Lidyalı

LİDYALILAR deyince aklımıza, malum dünyayı döndüren o kağıt balyaları ile demir tanecikleri olan para aklımıza geliyor.

Aslında Lidyalılar, "Para her şey değildir" sözünü kanıtlayan bir milletmiş.

Nasıl mı? Lidyalılar, her şeyi parayla satın alabileceklerine inanıp ordularını tamamen paralı askerlerden oluşturmuş ve iman gücüyle saldıran Pers ordusuna karşı koymak yerine, savaştan kaçan askerleri yüzünden yenilmiş bir medeniyettir.

Çok para kazananların, üstüne çıkarak gerile gerile etrafa bakıp keyif yaptığı, az para kazananların ise sövdüğü eşiktir Lidyalılar...

Bir arkadaşımın isyanıydı Lidyalılar: "Eyy parayı bulan Lidyalı, buldun bari takip etseydin..." Parayı bulan Lidyalı için birçok efsane vardır. Nelermiş bir bakın:

Sağdan yürüdüğü söyleniyor. "Sağdan git cüzdan bulursun" sözü de zaten buradan gelmektedir.

Parayı bulduktan sonra çok bozmuş diyorlar.

Önce karıyı boşamış.

Parayı bulunca hemen saymış.

Paraya para dememiştir.

Aynı gün küfürü bulan kişinin Lidyalı olması manidardır.

Bakkal dükkanı sahibidir.

Para babası deyiminin vücut bulmuş halidir.

Lidya'nın içinden değil, köylerindendir.

Sahte parayı bulan adamdan hemen önceki adamdır.

İlk alışverişinde eline paranın üstü yerine bir sakız tutuşturulmuştur. Bunu da yapan Türk soylarından bakkal bey olmuştur:

- Borç içinde ölmüştür.

Valla araştırın, bakın.

Şu muhabbetler mutlaka olmuştur.

- Ooo Lidyalı, parayı buldun köftehor, hadi yine iyisin...

- Yok abi ya ne parası?

- Hadi hadi köftehor, tanımazsın da sen bizi artık...

- Yok abi ayıp ediyon, olur mu öyle şey.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

R'leri söyleyemeyen Özdemir Asaf, bir gün taksiye biner. Taksici;

"Buyyun Neyeye?" der.

Taksici de R'leri söyleyemeyen birisidir. Özdemir Asaf, "Kayaköy" derse, taksicinin kendisiyle alay ettiğini sanacağı için, "Eminönü" der. Karaköy'de inmesi gereken Özdemir Asaf, Eminönü'nde iner ve Karaköy'e yürür.

Dünya böyle iyi kalpli adamlar için hala dönerken, bizler böyle insanlar karşısında ödem yapmış egolarımızla boğuluyoruz.



TESPİTLİ YORUM

"300 kişilik bir düğünde kimin ne takı taktığını unutmayan bir kadından, yaptığın yanlışı unutmasını bekliyorsun.

Kıyamam sana."



NE KADAR OLDU?

Tansu Çiller'e benzemek için estetik ameliyatı olan manken Çiğdem Savaş,taburcu olduktan sonra "Şu an Aslan'a benziyorum" diyeli 11 YIL OLDU



AlkışlıYorum

KANADA'DA dünyaya getirmeyi planladığımız bebeğimize, kocam "Can Ada" ismini koymak istiyor. Bu yaratıcı zekaya sizler de alkış tutmak istemez misiniz?

İNTERNETTE gezmekten sıkılıp bilgisayarı kapatarak cep telefonunu eline alan ve cepten internete giren başka şapşal var mı?