Bayramların çocukların zihninde ayrı bir öneme sahip olduğunun 9 kanıtı
Yeni alınmış gıcır gıcır bayramlıklar
Uzun sıralar beklemeye karşın gerçekleştirilmiş bayram tıraşı
Tüm gün mahallede basmadık zil bırakmadıktan sonra alınan bayram harçlıkları
Bayram harçlığı
Ağızda bıraktığı lezzet kadar renkleriyle de heyecanlandıran şekerler
Misafirler için yapılmış tatlılardan sürekli aşırma isteği
Bayram baklavası
Bayram namazı dönüşü bir an önce bayramlaşmak için beklenen baba
Bayram tatilinde gidilecek tek rota eli öpülecek büyüklerdi
Tüm konu, komşu, akrabalarla bayramlaşma merasimi yeni gelecek harçlıklar demekti
Kapı kapı gezerek mahallenin fahri bekçiliği bayram süresince çocuklardan sorulurdu Bonus; Eski bayramlar tüm çocukların Barış abisiyle bir başkaydı…
BAYRAM ZİYARETLERİNDE AFİYETLE YİYECEĞİNİZ YİYECEKLER VE KALORİLERİ
Bayramlar iyi, güzel, hoş ama bayram sonrası yapılacak diyetleri de düşünmek lazım. Eş dost bir araya gelmişken yememek olmaz diyerek mideye indirdiğimiz o bayram klasikleri tatil sonrası moralinizi bozmasın, önceden neyi ne kadar yediğinizi bilin diye böyle bir liste yaptık.
Ama tabi moral bozmak yok her şeyden yiyelim azar azar yiyelim değil mi ama?
KAVURMA: 345 KALORİ
Kurban bayramının vazgeçilmezi tabi ki kavurma. 1 porsiyon yani yaklaşık 100 gr kavurma ortalama 345-370 kalori var.
Yanında yenen ekmekleri ve pilavları saymıyoruz tabi.
PİRİNÇ PİLAVI: 285 KALORİ
Tüm yemeklerin yanında vazgeçemediğimiz bir şey var ki o da bol tereyağlı pirinç pilavı.
Bayramda da bol bol karşımıza çıkan pirinç pilavının bir porsiyonu yani ortalama 100 gramında 285 kalori bulunuyor.
BAKLAVA: 100 KALORİ
100 kalori dediysek 1 tepsi baklava da değil tabi ki sadece ortalama 50 gram olan bir dilim cevizli baklavada ortalama 100 kalori bulunuyor. Lokmalarımızı mı sayıyorsunuz demeyin, her lokmanız size 100 kalori olarak geri dönecek.
YAPRAK SARMA: 31 KALORİ
1 adet zeytinyağlı yaprak sarmasında 31 kalori bulunuyor.
Hiçbirimiz öyle birkaç tane yemiyoruz kabul edelim, gelip gidip tencereden aşırdığımız yaprak sarması hem zeytinyağlı hem de pirinç dolu olduğu için oldukça kalorili bir yiyecek. Ayrıca etli yaprak sarmasının bir adedinde ortalama 16 kalori bulunurken 1 adet kıymalı yaprak sarmasında ise 26 kalori bulunuyor.
ŞEKERPARE: 140 KALORİ
Baklavacılar ve şekerpareciler olarak ikiye ayrılmaya gerek yok ikisi de oldukça kalorili. 50 gramlık bir adet şekerparede tam 140 kalori var.
BÖREK: 130 KALORİ
1 ince dilim patatesli börekte (ortalama 50 gram) 136 kalori bulunurken 1 ince dilim peynirli börekte 129 kalori bulunuyor.
KADAYIF TATLISI: 220 KALORİ tepside-kadayif-tatlisi-tarifi Ortalama 80 gramlık bir dilim tel kadayıfta tam 220 kalori bulunuyor.
Üzerine dondurma koymak ya da biraz daha büyük bir dilim yemek hayatınıza kaç diyet yapacağınız gün ekler orasını da siz düşünün.
BAYRAM ÇİKOLATASI: 52 KALORİ
10 gramlık bir parça çikolatada tam 52 kalori var. Yani misafirlikte yediğiniz çikolataların yanına kolonya yerine bir bardak soğuk su alın bizce.
AYRAN: 114 KALORİ
Galiba bu kadar yiyecek arasında en hafifi ayran. 300 mililitrelik standart kutulardaki ayranlarda 114 kalori bulunuyor. E o kadar kavurma, pilav, baklava dedik ayran olmadan olmaz. Zaten iş işten geçmiş, gönül rahatlığıyla ayranınızı içebilirsiniz.
CİĞER ŞİŞ: 287 KALORİ
1 porsiyon yani yaklaşık 150 gram ciğerde tam 287 kalori var.
BAYRAM ŞEKERİ: 35 KALORİ
Salonda duran ya da misafirliğe gittiğimizde almazsak ayıp olacak şeylerden biridir bayram şekeri. 8 gramlık bir bayram şekerinde 35 kalori olduğunu unutmazsak yememizde hiçbir sakınca yok tabi ki.
BONUS: ÇAY: 0 KALORİ
BAYRAM TADINDA ALKIŞLIYORUM
TEKİRDAĞ tarafından İstanbul'a doğru gelirken polis durdurdu ve ehliyet, ruhsat istedi. İnceledikten sonra "Ceza yazacağım." deyince babam atıldı; "Suçumuz nedir memur bey?" Polis "Radara girdiniz beyefendi." deyince babam tarihe geçecek şu cümleyi söyledi; "Girdikse s..çmadık ya içine; çıkarız!"
ÇİÇEKÇİNİN önünden geçerken karıma; "İçimden geldi sana çiçek alacağım." dedim mi? Dedim. Çiçekçiye indirim yapsın diye; "Ben senin devamlı müşterinim ona göre." dedim mi?
Dedim. Çiçekçi de karıma; "Ben abiyi tanıyorum; benden sık sık çiçek alır." dedi mi? Dedi. Peki karım sık sık alınıp da onun görmediği çiçeklerin nereye gittiğini sordu mu? Sordu...
ÜNİVERSİTE yıllarımdayız. Güzel bir site. Isı yalıtımı mükemmel ancak ses yalıtımı nasıl diye merak etmemişiz. Kız arkadaşıyla kavga etmiş olan arkadaşım bize geldi, sabaha kadar konuşup durumun müzakeresini tekrar tekrar yaparken bir yandan da içince saatin 03:00 olduğunu farketmedik tabi. Zil çalınca saate bakıp şaşırdık bu saate kim olabilir diye. Kapıdaki saçı başı dağınık ve pijamalı adamı tanımadım önce, ta ki konuşup sesinden alt kat komşum olduğunu çıkarana kadar.
Kırmızı gözlerle bize baktı ve "O herif kızdan özür dilesin, siz de yatın artık!" deyip gitti. Biz de kendisine hak verip yataklarımıza yöneldik.
KOMİK BAYRAM TWEETLERİ
SEÇENEK
Hava yollarında yemek servisi zamanı.
Hostes en öndeki adama kibarca gülümseyerek sordu:
- Yemek ister misiniz efendim?
Kendini lokantada zanneden yolcu servis masasına baktı:
- Seçeneklerim neler?
Hostes yine kibarca gülümseyerek seçenekleri sundu:
- Evet veya hayır.
SÜRÜCÜ
Kamyon sürücüsü "dikkat, alçak köprü" ikaz levhasını fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti. Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı.
Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik/kurtarma ekibi nihayet geldi. Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:
- Köprüye sıkıştınız, he?
Sürücü canı burnunda homurdandı:
- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.
ZEKİ CEVAP
Trafik kuralı ihlali yapan kimsenin çıkmadığı uzun bir nöbetin sonunda polis nihayet aşırı hız yapan bir aracı durdurdu. Sürücü camı açtı. Ruhsat ve ehliyetini uzattı. Polis ceza makbuzunu cebinden çıkarırken keyifle gülümsedi.
- Sizi bütün gün bekledim.
Sürücü nasıl olsa cezamı öyle ya da böyle çekeceğim rahatlığıyla, iç çekerek cevap verdi.
- Anlıyorum memur bey. Elimden geldiği kadar hızlı gelmeye çalıştım ben de.
Polis, dakikalar süren gülmesi kesilmeyince adama eliyle git, git işareti yaptı ve adam cezadan kurtuldu.
JÜRİ TEMEL
Zamanın mafya babalarından birisi idam cezasıyla yargılanıyormuş. Mafya babasının adamları jüri üyelerinden olan Temel'i sıkıştırır; Ne yap et,babanın cezasını muebbet hapise çevirt.
Temel bu olaydan çok korkar ve mahkeme günü gelir çatar sanıklar dinlenir. jüri karar vemek için bir odaya girer. daha sonra karar açıklanır:
-Müebbet hapis, Babanın adamları sevinçten havaya uçarlar ve Temel'in yanına gelerek;
- Bunu nasıl becerdin aferin sana aferin derler.
Temel babanın adamlarına döner ve şöyle der: Valla uşaklar millet beraat beraat diye tutturdu, müebbet hapise çevirene kadar akla karayı seçtim.
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