Ofsayt adam
- Hımm ama anlamadım.
- Şimdi aşkım, ucuzluktaki süper çantayı almak için Mango'ya girdiniz. Sadece bir tane kalmış, o da kasanın (kale) hemen yanında. Ama bu çantanın tek taliplisi siz değilsiniz. Çantayı gözüne kestiren diğer bir müşteri (rakip oyuncu) de sizin hemen yanınızda bitiveriyor. İkiniz de durumun farkındasınız ve hızla kasaya (kaleye) yöneliyorsunuz.
Tam o esnada; biraz önce bluz aldığınız mağazada ödemeyi yaptıktan hemen sonra çalan cep telefonunuzu cevaplamak için cüzdanınızı çantanıza koymadan arkadaşınıza verdiğinizi ve onda unuttuğunuzu fark ediyorsunuz.
Bir yandan kasaya doğru koşarken diğer yandan da elinizi havaya kaldırarak arkanızda kalan arkadaşınızdan cüzdanı (topu) istiyorsunuz. Öyle bir durumdasınız ki, rakibinizin gerisinde kalırsanız kasaya daha uzak kalacağınız için avantajınızı kaybedeceksiniz ama eğer arkaya geçmezseniz arkadaşınızdan uzak kalıyorsunuz ve arkadaşınız da o kalabalıkta size cüzdanınızı fırlatamıyor, her şey bir an meselesi. Bu durumda yapmanız gereken, rakibinizin arkasına geçip cüzdanı (topu) almanız ve cüzdanı ele geçirdikten sonra rakibinizi geçmeye çalışmanız. İşte ofsayt bu. Top sana atıldığı anda kaleye rakibinden daha yakın olamazsın.
- Şimdi anladım gibi ama şöyle bir şey var. Peki pasif ofsayt ne demek?
- ?????!!!!!!!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı.1878 yılının Şubat ayında Connecticut New Havenda yayımlanmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Yolda giderken bir tanıdığın kafası eğik halde telefonuna bakarak sana doğru geliyorsa, o seni çoktan görmüştür ve selam vermeden geçecektir, sen ses verdiğinde ise görmedim ayaklarına yatacaktır.
NE KADAR OLDU?
"Amsterdam Olimpiyatları'nda Avustralyalı kürekçi Henry Pearce, çeyrek finalde yarışırken kayığını durdurarak nehirden geçen ördek sürüsüne yol vereli tam 92 YIL OLDU
FIKRA
Kadın aynada vücudunu seyretmektedir.
Kocasına döner:
- Görüntümü iğrenç buluyorum.
Yaşlı, buruşuk ve sarkık. İltifatına ihtiyacım var.
Kocası istifini bozmadan:
- Bak gözlerin ne kadar iyi görüyor hayatım.
AlkışlıYorum
Henüz yerime biri alınmadığı için şu anda her iki departmanda birden aynı anda çalışıyorum.
Geçen gün farkında olmadan arayan bir müşteriye, "Kendisine aktarıyorum" diyerek diğer kattaki masama aktardım telefonu. Kişilik bölünmesi dedikleri bu olsa gerek.
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