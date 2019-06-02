Narkoz sonrası
Misal Tekirdağ'da bir Porsche'yle kapışan Mondeo'lu bir adam... Porsche gaz keser bu inadına kökler ve virajı alamayarak hastanenin önünde takla atar ve ameliyata alınır.
Uyandığında bizimkiler "Nasılsın iyi hissediyor musun?" diye sorarlar.
Adam: Nasıl da koydum Porsche'ye.
Açım beeeen tavuk istiyooommm, kuru fasulyeee...
Geldik mi? Noluyo layynnn burda.
Rus hemşire istiyorum!!!
(Ziyaret ettiğim bir arkadaşımın repliği)
Kim kazandı?
Goooooooool.
Allah allah niye çıplağım yahu. Donum nerede yahuuuuu?
Hangi yıldayız? Kaç saattir uyuyorum?
Ben öldüm mü?
Apandisit ameliyatı sonrası telaşlanan aileye sorulan ilk soru: Bikini giyebilecek miyim?
Bi hafiflik var ama üstümde hadi hayırlısı?
Cennette miyim, cehennemde mi?
Ne yani baştan mı başlıyoruz?!
Yaa defolun başımdan.
Acımadı kiiiii! Iııhhhhh!!!
Hani acımayacaktıııııı yaaaa!!!??
Doktor: Anne de bebek de çok sağlıklı.
Akşam 7'ye kadar su falan verilmeyecek.
Anne: Yüzmek istiyorum.
Doktor: Operasyonunuzu başarıyla tamamladık, yırtığınız söküğünüz yok.
Hasta doktora dönerek:
- Efffffferin kocakafaaa.
Hemşireye dönerek:
- Sene de brevö!
Su verin laayn su verin, geberiyorum, damağım popoma yapıştı, çabuk su verin bana.
Küçücük kuzenimin safra kesesi ameliyatından sonra doktora dönüp;
- Yalnış yerimi mi kestin doktor.
Yarışı kim kazandı?
(Ortada yarış falan yoktur)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Uzaydaki ilk hayvan hangisidir?
Meyve sineği.
Küçücük astronotlar bir miktar tahıl tohumuyla birlikte Amerikan V2 roketine bindirildi ve 1946 Temmuz'unda uzaya fırlatıldılar.
Yüksek irtifada patlamanın radyasyon üzerine etkisini test etmeye alışkındılar.
TESPİTLİ YORUM
Millet aşkla kanseri yeniyor, bizimkiler ise bizi kanser ediyor....
NE KADAR OLDU?
Sakarya Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık memuru Serkan A.'nın, iki saat yerine bakmasını istediği eski gemi tayfası Cüneyt V., acil servise gelen bir yaralıya dikiş atarken yakalanalı 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
BANKADA sıranın bir türlü kendisine gelmediğinden ve beklemekten sıkıldığından, çantasındaki kırmızı ojeyi çıkarıp tırnaklarına süren, diğer eline geçtiği sırada sıra numarasının yandığını görüp gişe görevlisine "Bir dakika tatlım, 3 parmağım kaldı, biraz bekle! q" diyen ablacığım, cesaretine hayran kaldım bilesin.
DURUŞUNDAKİ ciddiyetten dolayı "Senden iyi hakim olurmuş" dediğim sevgili akrabamdan tırsmama neden olan cevap: "Ben daha kendime hakim olamıyorum!"
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