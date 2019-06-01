Evlenenlerin, bekar arkadaşları ile görüşmeyi azaltması
Kadın kişisi zamanla erkeğin sosyal alanlarını kısıtlar, tüm vaktini kendine harcamasını sağlar. Bunu profesyonelce yapabilirse son aşamaya kadar ilerleyebilir, mühim olan erkeğin içinde varsa evlilik canavarını çıkarabilmektir.
Erkek kişi önce gece dışarı çıkmalardan, akabinde türlü aktiviteleri yaptığı arkadaşlarından kopar.
Kadın, ilmek ilmek işlediği planda sona gelmiştir.
Evlilikten asla bahsetmeyen ve konusu açıldığında "Ne evliliği ya saçmala ufff bunlar hep toplumun dayatması, varoş musun sen?" diyen kadın; gidilen düğünlerde, arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarında erkeğe gerekli mesajı verir.
Erkeğin arkadaşları ciddi giden bir ilişkiye müdahale etmenin ayıp olduğu sanrısıyla ses etmez ama hafiften dalga geçmeye başlar.
İşte kadının asıl kazandığı nokta burasıdır: Şamar oğlanı edilen erkeğe "Onlar senin ilişkini kıskanıyorlar, bak hepsi yalnız başlarına ölüp gidecek" minvalinde sözler eder. Erkeğin kabuğu kırılmış, eski dostlar düşman olmuştur. Kadın onun kurtarıcısıdır.
Evlilik fikri erkeğin de kafasında da filizlenir. Bulunduğu ortamlarda evliliği savunan, makul bulduğunu belirten ifadeler kurmaya başlar.
Kadının arkadaşları tarafından hiç beklemediği bir anda, durup dururken sorguya çekilir. Mevzu uzatılmadan en yakın olanlarla yüzük bakmaya gidilir, kadının haberi olmadan (?) en beğendiği yüzük alınır ve evlilik teklif edilir.
Erkek bir gün kendini evliliğe, düğüne ve tüm bu saçmalığa sonuna kadar karşı olan kadınla düğünün yapılacağı mekandaki masaların üstünde duracak şamdanlar incelerken bulur. Artık çok geçtir, organizasyon firmasıyla en iyi şamdan için pazarlık yapıyordur.
Evlilik gerçekleşir, eski dostlar son bir vefa gösterisi yapıp düğünde ayılar gibi içerler. Bu gece veda gecesidir; erkek her ne kadar "Olum ne farkı var lan, sadece aynı evde yaşayacağız, ben yine aynı ben!" diye sinirlense de iki tarafın da bildiği gibi o iş hiç öyle değildir.
Erkek artık evlidir. Rastgele akşamlar arkadaşlarıyla takılan adam, evde mandalina yiyip Survivor izliyordur. Hayattaki en büyük derdi akşamki dizinin özetinin uzun sürmesidir. Yoktur artık öyle "Bugün takılalım da pazar yatarız ehehe" dünyası. eksisozluk.com/ jamalthefare
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Nebraska'daki Monowi kasabasının nüfusu birdir. Bu bir kişi ise hem belediye başkanlığı, hem barmenlik, hem de kütüphane çalışanlığı yapan bir kadındır.
TESPİTLİ YORUM
Doğrular kimin umurunda, bir tane yanlış yap bak nasıl fark ediliyor.
NE KADAR OLDU?
Ali Şen, Televole programında ailesini tanıtmaya "Çocukları hanım doğurdu" diye başlayalı tam 23 YIL OLDU
FIKRA
Adam eve gelmiş ki banyoda çırılçıplak bir adam...
- Heyyy! Orada ne yapıyorsun?
- Otobüs bekliyorum.
- Ulan, böyle aptalca cevap olur mu?
- Kabul et, seninki de salakça bir soru...
AlkışlıYorum
Teyzemlerde oturuyoruz.
Kuzenim banyoda.
Birden bir çığlık kopuyor "Aman Allah'ım" diye kuzenimden.
Elimiz yüreğimizde hepimiz fırlıyoruz banyoya doğru, bir hışımla kapıyı açıyoruz "Ne oldu?" diyerek.
Bizimki elinde jöle kutusu, aynaya bakarak "Ne kadar da yakışıklıyım" diyor. Bildiniz, o bir ergen.
Her zamanki gibi, "Bir sigara versene ya!" dedi.
İlk defa; "Cekette unuttum" diye yalan attım. "Ceket nerede? Büroda mı?" dedi. Ya, yürü git! Bela mısın?
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