Spor spikeri sözlüğü
Meali: Ulan inşallah güzel bir maç olur da sıkıntıdan patlamayız.
Hakem Brig Nilser'in yönettiği maçlar çok ilginç geçiyor.
Meali: Yenilirsek poh atacağımız kişidir kendisi.
Zemin futbol oynamaya müsait.
Meali: Söyleyecek bir şeyler bulamıyorum, idare.
Manchester'lı oyuncu Evra'nın 22 kardeşi var.
Meali: Allah benim belamı vermesin.
Bayern 20 maçtır sahasında yenilmiyor.
Meali: Zor yeneriz bunları.
Nefes nefese geçen bir maç izliyoruz.
Meali: Bitse de gitsek, sıkıntıdan patladım.
Top bir o kalede bir bu kalede sevgili seyirciler.
Meali: Şu topu şişirip durmayın lan.
Premier League'de seyirciler sahaya çok yakın.
Meali: Şunlardan biri sahaya atlasada keyfimiz yerine gelse.
Hakem pozisyona çok yakındı.
Meali: Yine yanlış kart verdi salak.
Duran topların usta ayağı zor bir yerden frikik kullanacak.
Meali: Atarsın sen onu heee, bekle.
Yaklaşık 50 bin kişi mücadeleyi seyrediyor.
Meali: 8-10 bin kişi ya var ya yok.
46.754 biletli seyirci maçı izliyor.
Meali: Küsürlü rakam veriyim ki salladığım belli olmasın.
Futbol cambazı Messi iş başında.
Meali: Sen insan mısın?
West Ham United'ın topla oynama yüzdesi ekranlara geliyor.
Meali: Sıkıcı bir maç, bari istatisklere bi göz atalım.
Napoli sahasına kapandı.
Meali: Adam gibi oynayın lan korkaklar.
Şimdi top mavilerde.
Meali: Takımın adını unuttum lan, Möşıngadbah mıydı neydi?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Gergedan Partisi 1963 yılında kurulmuş bir Kanada partisiydi.
Bu parti bir gergedan olan Cornelius tarafından yönetiliyordu.
Partinin vaatleri arasında yer çekimi kanununu feshetmek ve Kanada'nın para birimini isteğe göre şişirilip azaltılabilsin diye sakıza çevirmek vardı.
TESPİTLİ YORUM
@cokkonusurumki Yeni evlenenlere sarı saç güncellemesi geliyor bir anda.
Yakışan da yakışmayan da hevesten midir nedir saçlarını sarıya boyatıyor.
NE KADAR OLDU?
Mozambik'te düzenlenen "Kim daha çok içki içer?" yarışmasında 5 kişi öleli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Arkadaşlarımdan birinin kleptomani olduğunu anlatıyorum, ortamdaki kişilerden birisi kleptomaninin ne olduğunu sordu; açıkladım: "İhtiyacı olmadığı halde bir eşya çalma hastalığı..." Cevabı bir o kadar manidardı:
"Sattığımın dünyası...
Zengin çalarsa kleptomani, fakir çalarsa hırsızlık zaten..."
Bir alkış da yaptığımız kaza sonrası polisin "İki günlük ehliyetle trafiğe mi çıkıyosun lan!" sorusuna "Ehliyet iki günlük de ben iki senedir araba kullanıyorum" diyerek ceza yememize sebep olan kardeşime gelsin...
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