Güzellik de bir dert
Peki çok güzel olmanın avantajları varken dezavantajları yok mu?
Düşünün masallardaki prensesler hep sıkıntı yaşıyor. Misal Pamuk Prenses güzelliği yüzünden az kalsın tahtalı köyü boyluyormuş. Sinderella üvey kız kardeşlerinden neler çekti be... Neyse gerçek hayata dönelim. Güzel kadın olmanın dezavantajları var mı? Bir bakalım.
Her ortama girdiğinizde ilgi odağı sizsinizdir. Hele ki erkekler tarafından timsah bakışları ile izlenirsiniz. İnsanlar size sürekli güzelliğinizden bahsederken, siz güzelliğinize odaklanıp, kendinizi birçok alanda gelişmekten mahrum bırakırsınız ve bunun sonucu olarak az biraz genel kültür gerektiren bir muhabbet esnasında, muhabbetin içine edip, "Güzeller aptaldır" damgasını alnınınızın çatısına yersiniz.
Hiçbir zaman güvenebileceğiniz arkadaşınız olmaz. Kız arkadaşlarınızla dışarı çıkarsınız, alışverişe gidersiniz, gittiğiniz yerde hep siz konuşulursunuz ve kız arkadaşlarınız belli bir zaman sonra sizi kıskanmaya, size sinir olmaya başlar.
Yüzünüze gülüp arkanızdan açığınızı arayıp sizi küçük düşürmeye çalışırlar.
Fitnat bu kızlar ne yapacaksın arkadaşım. Kıskanççç.
Erkek arkadaşlarınız ise size hep yakındır, her şeyinizi anlatırsınız, kıskanacak bir şeyi yoktur. Sonra bir gün gelip, kız arkadaşınızdan ayrıldığını, sizin için ayrıldığını, sizi sevdiğini söyleyip aşkını ilan eder.
İşte o an ne yapacağınızı bilemezsiniz.
O da yoktur artık sizin için, yalnızlığınızla kalırsınız. Artık insanlara hep sahte davranmaya başlar, üzgün olsanız bile belli etmeyip hep gülersiniz.
Çoğu zaman sevgilisi olmayan ve bundan hiçbir erkeğin haberdar olmadığını gruptan olursunuz.
Neden mi? Şöyle ki:
Erkekler olağanüstü güzel kızlara ya "Bu kızın kesin erkek akadaşı vardır" ya da "Oğlum bu kız bana mı bakacak?" diyerek yaklaşamazlar.
Bu caydırıcı iki cümleden sıyrılıp süzülen bir avuç erkek de, güzel kızın "O muhteşem beyaz atlı prens" kriterine uymadığı için muhtemelen red cevabını alır. Çok yazık!
Veeee bir gün seversiniz deli gibi. Bir prensiniz vardır. Ama her dışarı çıktığınızda insanların sizi süzmesi, size laf atması onu rahatsız eder. Bu duruma sizin sebep olduğunuzu söyleyip size karşı kırıcı olmaya başlar. Açıklamaya çalışırsınız ama anlamaz ve yine yalnızsınızdır.
Kimsenin umurunda değildir sizin iyi insan olup olmadığınız, sevip sevmediğiniz...
Çünkü siz güzelsinizdir..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kafasını kuma gömen şey nedir?
Devekuşu yanlış cevap.. Asla bir devekuşunun kafasını kuma gömdüğü görülmemiştir.
Bunu yapsaydı boğulurdu.
Bir tehlikeyle karşılaştığında her aklı başında hayvan gibi devekuşu da var gücüyle kaçar.
TESPİTLİ YORUM
Her tişört bir gün el bezi olmaya mahkumdur.
NE KADAR OLDU?
Ajdar "Tırrım, tırrım attırırım...
Ben bu aşka attırırım" gibi sözleri olan şarkısının anlamını, ''kapitalist aşklara, paraya dayalı sevdalara karşıyım'' diye açıklayalı 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
GEÇTİĞİMİZ yaz tatilinde Karadeniz'deydim.
Bir köyde bakkala girdim, meyve suyu aldım ardından "Pipet var mı?" dedim.
Tezgahtaki 20 yaşlarındaki çocuk önce plastik bardak uzattı, "Hayır, pipet istiyorum" dedim. Bu sefer raftan bir kadın pedi alıp kağıda sardı, "Bunu bana mı vereceksiniz?" dedim, bomba geldi:
"Hee, bir ped istemedunuz mi?"
"EV işlerini yaptırmak için Ukrayna'dan hizmetçi kız getireceğim" dedim. Beni dumur eden cevap babamdan geldi: "Lisede de ders çalışmak için bilgisayar alacağım dedin ama sonunda hep oyun oynadın!"
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