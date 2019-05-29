Ofiste uyuma şekilleri
En azından bir kerelik bile tecrübeniz vardır. Bazen evde uyumaktan daha tatlı olabiliyor.
Kendi rahat yatağınızda uyku tutmazken, işyerindeki deri kanepeye kafayı koyduğunuz gibi uyunabiliyor.
Özellikle öğlen vakti pek faydalı bir olay. Çünkü günü ikiye böler ve sabah mahmurluğundan kurtulup biraz da olsa uykusunu almış çalışan olarak verimli bir öğleden sonra geçirmenizi sağlayabilir. Uyku sırasında şakacı iş arkadaşlarınızın ya da yöneticinizin elle ve başka uzuvlarla tacizine maruz kalabilirsiniz. Aslında "Şimdi Japonya'da olmak vardı anasını satayım" şarkısını söylettiren işlem. Neden mi? Japonya'da çalışanların yapması için özellikle para verilen bir eylemdir. Bunların şekilleri vardır.
MASA ÜSTÜ KAFA ŞEKLİ: Önce etraf kesilir, eller ve kollar kenetlenir, yavaştan yastık kıvamına gelen kolların üstüne doğru kafa yatırılır. Telefon hemen yan tarafa konur. Dikkat etmeniz gerekir, çünkü telefon çaldığında uyanıp anormal hareketler sergilenebilir.
SANDALYE YATAK KIVAMI: Önce kuytu bir yer bulunur. Sandalye dibe kadar indirilir. Koltuğun ayarları iyice yatma şekline getirilir. Böylece yere yakın sandalyeniz yatak olmuştur. Bir bilgisayar siper olarak kullanılıp arkasına kamuflaj olabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim durumdur.
Hayır, uyuma konusunda değil.
Uyuyanların sandalyesini indirme konusunda.
ÇAKTIRMADAN UYUMA: Kafa dik ekrana bakar bir şekilde gözler kapanır.
Nokta uykusu dediğimiz uykuda dikkat etmeniz gereken, kafanızın düşmesi anında refleksinizin iyi olmasıdır.
MASA ALTI: Çok mu uykunuz var? Eee yapacak başka bir şey yok. Gidip direk masanın altına geçin ve cenin pozisyonunda uyuyun. Çok da güzel oluyor.
Olası yakalanmada, "Tansiyonum düştü benim" sözü durumu kurtarır...
Aslında bunun için büyük ekran bir monitör lazım. Arkasına sığınıp mışıl mışıl uyumanızı kolaylaştırır veya stajyeriniz varsa, "Bak bakayım biri gelirse söyle" diye tembihlersiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dubai'deki Mc Donalds şubeleri paket siparişlerini Ferrari ve Lamborghini gibi lüks otomobillerle teslim ediyor.
TESPİTLİ YORUM
Her zaman kaçan kovalanır denir ama belki de kovalanıldığı için kaçılıyodur. Yani biz dursak o da duracaktır.
NE KADAR OLDU?
"Yurdumuza İngiltere'den gelen Andy ve Paul, 'Endipol' ismiyle yaptıkları albümlerindeki bir şarkıya çektikleri kliplerinde, ağızlarında emzik, birbirlerine popolarını göstererek 'Belki yes, belki no' diye şarkı söyleyeli 23 YIL OLDU
FIKRA
Adamın teki anlatıyor:
- Geçen gün, yolda önümü kestiler ve 'Ya paran ya namusun?' diye sordular.
Dinleyenler, - Eee peki sen ne yaptın?
Cevap:
- Beş para verdiysem namussuzum.
AlkışlıYorum
(2 aydır kullandığı diş fırçasını banyoda ıslak halde bulan hayırsız evlat):
- Baba diş fırçam neden ıslak? Fırçamı sen mi kullandın?
- Oğlum o zaten benim diş fırçam..
- Böööğğhh!!
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