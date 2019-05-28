Akıllı bir kadının erkeğinden istemeyeceği şeyler
Sizinle daha çok vakit geçirsin diye sakın ondan işini ya da hobisini bırakmasını istemeyin.
Zeki bir kadın bunun onu mutsuz edeceğini bilir.
Bir arkadaşından ya da yakınından vazgeçsin diye zorlamaz.
Sevmediğiniz bir arkadaşı ya da bir yakını olabilir. Ama bu sizin için onu bırakmak zorunda olduğu anlamına gelmiyor.
Bu konuda diretmek belki de sizden vazgeçmesi olasılığını doğurabilir. Aman dikkat.
Kendi sevdiği şeyleri ondan da yapmasını istemez.
Dans etmeyi sevmiyorsa ve siz onunla salsa yapma hayalleri kuruyorsanız, o bunu kabul etmeyecektir ve sizin de ısrar etmeye hakkınız pek yok. Sizin sevmediğiniz bir şeyi size yaptırmaya çalıştığını düşünün.
Hoşunuza gitmedi di mi? Belki de orta bir yol bulmak en iyisi!
Akıllı kadın kendine güvenlidir. Sürekli ilgi istemez.
Size istediğinde ilgi gösterebilir, ama sürekli ilgi göstermek zorunda değil. İlgi göstermemeli demiyorum tabii. Ama sürekli de fazla değil mi? Hadi ama bebek değiliz sonuçta.
Başka birisine dönüşmesini istemez.
Bir erkek bir kadından kendisini olduğu gibi sevmesini bekler. Gerçekten de her şeyini değiştirmeye çalışıyorsanız onu gerçekten sevmiyorsunuzdur.
İki tarafa da yazık sonuçta.
Ona güvenir.
Kadın ve erkek arasındaki ilişki güven üzerine dayanmışsa, telefonlar karıştırılmak ya da Instagram, Facebook şifreleri alınmak istenmez. Bu tarz şeyler yetişkin birine göre çocuk işidir. Bu tür şeyleri yapmaya hakkı yoktur kimsenin.
İlişkinizde huzuru ve uyumu garantilemek istiyorsanız, her zaman orta yolu bulmaya çalışın ve iki tarafın da bazen anlayışlı olması gerektiğini unutmayın. Saygı, anlayış, empati, sabır, içtenlik şart.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir pire, uzay mekiğinden daha hızlı fırlar. Milisaniyede 8 cm atlayan pire, uzay aracının tam 50 katı hızla hareket eder.
TESPİTLİ YORUM
Ben farklıyım başlangıç paketi;
Adriana Lima güzel değil bence.
Cem Yılmaz'a eskiden beri gülmem zaten.
Sadece İngiltere Premier Ligi seyrederim.
Baba filmini seyretmedim, abartılıyor bence.
Dizi seyretmek aptal işi, belgesel izlerim.
Star Wars gibi filmler ticari sadece.
Bir kitap popülerse güzel değildir.
NE KADAR OLDU?
Türk işadamı Uğur C., Ferrari'sine LPG taktırmak isteyince 145 bin Euro'luk otomobili şirket tarafından elinden alınalı 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
KARDEŞİMLE kabir azabı hakkında konuşuyoruz.
''Bende klostrofobi var, ne yapacağım?'' diyor kardeşim.
Sohbetimize kulak kabartmış babamdan cevap gecikmiyor: ''Rica edersin, ifadeni dışarıda alırlar.''
BABAMA "Yalnız eve çıkmak istiyorum artık" dedim; babam, "Tamam, hadi biz aşağıda bekliyoruz, eve çıktıktan sonra seslen" dedi.
Ağlıyorum...
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