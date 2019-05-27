Kadınlar sihirbazdır
Kadınlar gerçek birer sihirbaz!
İnanmadınız mı? Gelin size kanıtlayayım o zaman.
Aşağıdakileri, kadınlardan başka kim yapabiliyor? Bence içeriğin sonunda siz de bana hak vereceksiniz! O zaman kadının gücünü kanıtlama zamanı! Bu arada herkesin bunları yaşadığına da eminim. Hiç boşuna 'Yok artık' falan demeyin! Neyse okumaya devam!
Her şey hakkında her şeyi bilirler.
Gömleğinizi mi bulamadınız, o gelir anında bulur çıkarır. Siz şok! Bunu herkes en az 1 kere yaşamıştır...
20 dakikada evrim geçirirler.
Banyoya çirkin Betty gibi girerler, Adriana Lima gibi çıkarlar. Bence çok şaşırmayın ve sihri kabullenin...
Çoklu görev yetenekleri efsanedir.
Evet 50 kollarıyla 100 işi yapabilirler. Bence önünde eğilinesi bir yetenek!
Alan yaratabilirler.
Sizin hazırladığınız tıklım tıklım olan o valizi var ya, gelirler 2 saniyede düzenlerler hatta başka şeylere de yer açarlar.
Dünyayı birden güzelleştirirler.
Sizin içinden çıkamadığınız o karmaşa onun için çocuk oyuncağıdır. En fazla 10 dakikasını alır. Sonuç:
Mükemmelliyet!
Yokluktan var ederler.
Sizin göremediğiniz şeyleri ustalıkla birleştirip mükemmel sonuçlar ortaya çıkarırlar.
Çantalarında yok yoktur.
O çantaya var ya dünyaları koyarlar. İçinde eksik bir şey asla bulamazsınız!
Her türlü hastalığı iyileştirirler.
Biraz sevgi, bir öpücük, biraz sihir, işte oldu! Artık canınız yanmıyor!
Öyle bir kelime olmasa da bizi anlarlar.
Sihir, sihir, sihir! Güç, güç, güç! Siz hala kadınlara güçsüz mü diyorsunuz? Bence dönün de kendinize bir bakın.
Kadınlar en güçlü varlıklardır, saygı duyun...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Eğer bir kedi gözlerine bakıp yavaşça gözlerini kırpıyorsa bu onun size 'Seni seviyorum' deme şeklidir.
TESPİTLİ YORUM
Her şeyi anladım da "Yok" denildikten sonra "Hiç mi yok?" denilmesini hiç anlamadım.
NE KADAR OLDU?
Romen orta saha oyuncusu Ion Radu, 500 kilo et karşılığında Valcea takımına transfer olalı 22 YIL OLDU
FIKRA
Amerika'da sütçüler evde kimse olsun, olmasın, sütü özel kaplar içerisinde getirip kapıya bırakırlar ya da ev sahibine teslim ederler.
Bir gün, bir Amerikalı kadın, bir süre için seyahate çıkmaya karar vermiş. Bu nedenle sütçünün çırağı geldiği zaman okusun diye kapıya bir kağıt asmış.
Bu kağıda ise 'Evde kimse yok. Bir şey bırakmayın' diye yazmış.
Birkaç gün sonra dönüp gelmiş. Ama bir de ne görsün.
Evin içi tam takır, kuru bakır. Üstelik kapıdaki kağıda da şu satırlar eklenmiş:
- Teşekkür ederiz!
Rahat çalıştık.
AlkışlıYorum
Geçenlerde annemin bir komşusuna hırsız girdi, kadın da bunun üzerine hemen çelik kapı yaptırdı. Aç gözlü hırsızın herhalde gözüne kestirip alamadığı bir şeyler olacak ki bir müddet sonra tekrar girdi ve aynaya şöyle yazdı: "Tahta kapı 3 dk; çelik kapı 5 dk..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Kadınların acımasız olduğu anla 26 Mayıs 2019, Pazar Tabii ki bir kadının bildiğimiz en acımasız zamanı anne olduğu zamandır. Kadın muhtemelen karşısındaki kişiye...
- Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğunu zannettiğimiz yanlışlar 25 Mayıs 2019, Cumartesi Gereğinden fazla dekolte kıyafetler: Kadınlar bir erkeğin dikkatini çekmek istediklerinde dekolte ve seksi kıyafetler...
- Türk’ün İngilizcesi 24 Mayıs 2019, Cuma Türk olarak hayatımızda gerekli cümleler vardır. Ben de en önemli İngilizce kelimeleri size aktarıyorum: Come...
- Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-2 23 Mayıs 2019, Perşembe Diyelim ki taş-kağıt-makas oynamak istiyorsunuz. "Öncelikle taş-kağıt-makas oynamak istediğinizi karşınızdaki...
- Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-1 22 Mayıs 2019, Çarşamba Eğer karşınızdaki insandan bilgi almak istiyorsanız, ona "Hayır" cevabını vereceği sorular sormayın. "Daha uzun...
- Kadınların acımasız olduğu anla
- Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğunu zannettiğimiz yanlışlar
- Türk’ün İngilizcesi
- Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-2
- Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-1
- Yazın geldiğini anlama rehberi
- Erkeğe kilo almışsın dersen!
- Nasıl şaşırıyorsun?
- Yalnızca anne olanların anlayabileceği davranış şekilleri
- Kadın ve erkek beyni