Kadınların acımasız olduğu anla
Kadın muhtemelen karşısındaki kişiye çok kızdığı, hatta direkt, bilerek, isteyerek yaralamayı hedef aldığı zaman acımasızdır. Önce sezer, sonra bir şeyler söyler, sonrasında susar kadın... Ayrılmak istediği zamandır. Sert ve katıdır. Hiç affı yoktur. Zaten konuşmaya kalbini evinde bırakarak gelir.
Acımasızlık gözlerdedir. Bir kadın ayrılırken acımasızdır. Af dilenmemelidir.
Canı acıdığı zaman...
Şöyle ki, kadın terk edilmiştir.
Bir süre sonra acısını yaşamayı bırakıp artık normal hayatına devam etmek istiyordur.
Şüphesiz ki son çikolatasını düşürdüğü ya da çikolatasız kaldığı anlardır.
Bir kadın çirkinliği yüzüne vurulduğu zaman çok acımasız olur. Kendisi dünyanın en çirkin insanı olsa bile bu durumu kabullenmez.
Kendisini dünyanın merkezindeki kadın gibi görür ve bunu söyleyen kişiye tabiri caizse çemkirir.
Kıskandığı andır.
Değmeyin, kaçın. Tırnaklarını törpülemeye başladığı an...
Karşısındaki erkeğin onu küçük gördüğü an ya da aldatıldığı an olabilir. O zaman siler kadın. Affetmez. Çünkü kadınlar küçük düşürülmeye dayanamazlar.
İndirimli alışverişi kaçırdığı zaman...
Başka bir kadınla savaştığı, yarıştığı andır.
Öyle bir savaştır ki o, her şey mübahtır derler ya işte öyle bir şey. Kadınların derdi siz erkeklerle falan değil aslında ve hiç olmadı da zaten. Onların derdi, sıkıntısı, yarışı hep hemcinsleriyledir.
Ortalığı silip süpürdüğü zamandır. Temizlik yaparken yaklaşmayın. Hani inşaatlarda "Can güvenliğiniz için yaklaşmayın" uyarısını kadınlar temizlik yaparken eve asmalı...
Mağazada iki kadının aynı kıyafete aynı anda el attığı andır. Bir de o kıyafet tek kaldıysa vay o mağazanın haline.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1707 – 1782 arasında yaşamış bir Rus kadının;
16 ikiz, 7 üçüz ve 4 dördüzü, 1725 – 1765 arasında dünyaya getirdiği belirlendi.
TESPİTLİ YORUM
Bebek sahibi olunca ebeveynler:
İpad'i kendi açıp kullanabiliyor.
Konuşamıyor ama her denileni anlıyor.
Var ya çok canlar yakacak.
İlk yaş partisinden şu 73 fotoyu göstereyim.
Ben daha önce hiç aşk yaşamamışım.
Tavsiye ediyorum hemen yapın.
Bakışlarından belli çok zeki olacak.
Evet bana benziyor gözleri aynı ben.
Şimdiden kreşte bütün kızlar ona hasta.
NE KADAR OLDU?
İngiltere - Türkiye maçında İngiliz futbolcu Lineker'ı tutamayan Abdülkerim arkadaşlarına "Lineker'ı gördünüz mü beyler" diyeli 34 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Tetkik odasına alınan bir erkek hasta, hastaya "Üzerindekileri çıkar ve soyunma kabinindekini giy!" emrini veren teknisyen, kabine girip bir süre sonra üzerinde ona çok dar gelen kısacık bir bluz ve düğmelerini bile zar zor kapatabildiği bir kapriyle utana sıkıla çıkan hasta, ardı kesilmeyen kahkaha ile o anda tetkiki bitip çekim odasından bir önceki hastanın çığlığı: "Elbiselerimi çıkartttt!!"
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