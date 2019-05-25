Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğunu zannettiğimiz yanlışlar
Kadınlar bir erkeğin dikkatini çekmek istediklerinde dekolte ve seksi kıyafetler seçiyor; mini etekler, dar elbiseler, parlak renkler, açık yaka...
Gerçek: Sadece bir izlenim yaratmak istemeyip, hayalinizdeki o erkekle tanışmak istiyorsanız, kıyafetinizdeki seksilik oranını daha çok zarif, şık ve kadınsı detaylar ekleyerek azaltmalısınız. Ciddi bir ilişkide, bir yandan da tehlike olarak göründüğünüzü unutmayın.
Manken gibi görünmek:
Bu maalesef ki dünyadaki çoğu kızın kendilerine diyet yaparak, bıçak altına yatarak ettikleri bir işkence miti. Oysa ki mükemmel olmaya çalışarak aslında başka birinin vücut ölçülerini, saç kesimini, burnunu taklit ederek beyinlerimizi ve kişiliğimizi kaybediyoruz.
Gerçek: Güzel görünüm tabii ki de erkeklerin etkili buldukları ilk şey.
Güzel bir saç, parlayan bir ten ve güzel giyinebilme yeteneğini severler.
Erkekler, kendi bireyselliğine, davranışlarına uygun giyinen, kendine bakan kadınlardan hoşlanır, körü körüne standartları kopyalayanlardan değil. Kendiniz olun yeter!
Aşırı güven ya da aşırı güvensizlik:
Bazı kadınlar kendileriyle ilişki yaşamak isteyen her erkeğin onların yerine karar vermek, onları yönetmek istediklerini düşünür.
Diğer yandan da bazı kadınlar sadece kendilerine güvenir, aşırı derece de güvensiz olurlar.
Gerçek: İki insan birbirine yardım ettiğinde, güvendiklerinde ve desteği kabul etmekten korkmadıklarında, mutlu bir ilişki kurabilirler.
Tabii ki de erkekler sevdikleri kişiyi korumak, kollamak isterler ama kadınların da kendi fikirleri var.
Aciz kadınlar erkeklere ilk başta tatlı görünebilirler fakat sonra erkekler hızlıca ilgilerini kaybedecektir.
Kendini adamak:
Bazı kadınlar kendi hayatlarını tamamen unutup bir kişiyi dünyanın merkezine koyuyor ve bu tür bir kendini adama durumunun erkeklerin ilgisini çektiğini düşünüyor. Fakat böyle bir durumda yani erkekleri çok önemli bir konuma sokarak onları temel ilgi odağı yaparak sadece kendinizden uzaklaştırmış oluyorsunuz.
Gerçek: Erkekler, kendi hobileri, kendi ilgi alanları olan kadınlardan etkilenir. İlişki de bu durumunuzu korumak ve bir başkası için kendi benliğinizi terk etmemek çok önemli.
Başkasının ilgisini çekmek için kendinizi hiçe saymayın!
Fazla parlak makyaj:
Bazı kadınlar ne kadar ağır makyaj yaparsa o kadar erkeklere çekici göründüklerini düşünüyor.
Gerçek: Bir araştırmada erkeklere ve kadınlara kızların fotoğraflarını veriyorlar ve nasıl göründükleri hakkında düşüncelerini soruyorlar. Çoğu kadın ve erkek aynı fikirde oluyor: Daha az makyajlı kadın daha çekici. Eee boşuna demiyorlar doğallık önemli diye! brightside.me
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Araştırmalara göre sık sık küfür eden insanlar, arkadaşlarına daha sadık daha güvenli oldukları ortaya çıkmış.
TESPİTLİ YORUM
İnsanlar seni daha iyisini yaparken görmek ister ama kendisinden daha iyisini değil.
NE KADAR OLDU?
Yoğun sisten dolayı iptal edildiğinden haberi olmayan kaleci Hayrettin Demirbaş, "Ulan bizimkiler ne bastı yarım saattir top gelmiyor bizim kaleye"diyeli 22 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YANIMDAKİ filinta gibi delikanlı olan arkadaşıma "Ne kadar yakışıklı çocuksun sen" diye iltifat eden abla, vallahi bu kısma hiç takılmadım. Ama bana dönüp "Sen de sempatiksin" demeseydin keşke.
Kendimi 3 kg'lık ürünün yanında verilmiş yarım kiloluk promosyon gibi hissettim.
11 yaşındaki oğlum babasına, ileride kıllı bir erkek olmaktan çok korktuğunu söylüyor.
Kocam da "Ne var kıllı olmakta oğlum, benim de çok kılım var." diyerek endişesinin gereksiz olduğunu vurgulamaya çalışırken oğlumdan gelen cevap: "Baba kusura bakma ama senin kılın değil kürkün var!"
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