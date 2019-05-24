Türk’ün İngilizcesi
Ben de en önemli İngilizce kelimeleri size aktarıyorum:
Come with ball my brother, come with ball:
Topla gel abicim, topla gel.
Chicken translation:
Piliç çevirme...
Leave the door december:
Kapıyı aralık bırak.
Clean family girl:
Temiz aile kızı.
Your hand is on the job your eye is on playing:
Elin işte gözün oynaşta.
Sensitive meat ball:
İçli köfte.
Urinate quickly, satan mixes:
Acele ise şeytan karışır.
There is no saturation to her observations: Onun gözlemelerine doyum olmaz
Man doesn't become from you:
Senden adam olmaz.
Enter the desk:
Sıraya gir.
Look my ram, I m an Anatolian child, if I put, you sit: Bak koçum ben Anadolu çocuğuyum bir koyarsam oturursun.
Aeroplane out of the fart, say hi to that sweetheart: Osuruktan tayyare, selam söyle o yare.
I going my circle:
Daireye gidiyorum.
Master do something burningturning in the middle: Usta ortaya yanardöner bişi yapsana.
Exploded egypt has escaped to my bosphorus:
Boğazıma patlamış mısır kaçtı.
In every job there is a no: Her işte bir hayır vardır.
She is such a mother s eye girl:
Çok anasının gözü bir kız.
Don't die my donkey, dont die: Ölme eşeğim ölme
Don't make me number:
Bana numara yapma.
I will sew fig tree to your January: Ocağına incir ağacı dikeceğim.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Asla kız arkadaşınıza nereye gitmek istediğini sormayın. Bunun yerine onu yemek için nereye götüreceğini tahmin etmesini isteyin. İlk tahmin ettiği yere götürün.
Hem plan olumlu olacak hem de nereye götürsem düşünceniz ortadan kaybolacak.
TESPİTLİ YORUM
Market alışverişlerinize aç gitmeyin. İhtiyacınız olmayan bir sürü yiyecek alabilirsiniz.
NE KADAR OLDU?
Romanya'da falcı ve büyücüleri kapsayan yasa tasarısı lanetleme korkusu yüzünden senato tarafından reddedileli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Eniştemin reklam şirketinde elleri boya olan çırağı, eline tiner döküp temizlemeye çalışırken; makinelerin birinden sıçrayan kıvılcımla, elleri ve sonrasında da üstü başı alev almış! O panikle benim canım eniştem, yan taraftaki hortumla söndürmek yerine; bulduğu demir plakalarla rastgele çocuğa vura vura ateşini söndürmeye çalışmış. Hastane raporu: Hastada yanık izi yok ama sağlam darpa uğramış!
Aferin, tam bizim aileye uygun bir damat, hala gülüyorum...
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