Hayatınızı mükemmel derecede kolaylaştıracak 21 psikolojik taktik-2
"Öncelikle taş-kağıt-makas oynamak istediğinizi karşınızdaki kişiye söyleyiniz. Sonra ilk olarak karşınızdaki kişinin görebileceği şekilde elinizi makas şekline getirin ve sonra diğer hareketlerle karıştırarak aşağıya doğru indirin. Oyunu oynadığınız kişi çok büyük ihtimalle ilk hareketinizi makas yapacağınızı düşünecek ve taş ile oynamayı tercih edecektir."
İnsanlara sakin olmaları gerektiğini söylemeyin.
"Çünkü genellikle bu insanları daha çok sinirlendirmektedir. Bunun yerine 'Sakin olmana gerek yok' veya 'Neden bu kadar çok sinirlendiğini anlıyorum' demeniz, karşınızdaki kişinin sakinleşmesine daha çok yardımcı olacaktır."
Eğer bir konuşmada size verilen cevabı beğenmediyseniz, uzun bir duraksama verin.
"Bu genellikle karşınızdaki kişiyi rahatsız edecek ve cevaplarını olumlu yönde değiştirmelerine neden olacaktır.
(Telefonda ve yüz yüze konuşmalarda işe yaramaktadır.)"
Eğer bir insanla güler yüzlü bir şekilde selamlaşırsanız, bir süre sonra onun da aynı şekilde sizi karşılayacağı oldukça muhtemeldir.
Gülümsemenin gücünü keşfedin.
"İnsanlara gülümseyecek birini isteyip istemediklerini sorun."
Çocuklara uygulayabileceğiniz "Ayakkabıların ne renk?" taktiğini, huysuz ve ağlamak üzere olan çocuklara uygulayabilirsiniz.
"Bu taktiğin tam adını hatırlayamıyorum ama buna 'Ayakkabıların ne renk? taktiği' diyeceğim. Fikir aslında şu yönde, eğer çocuğunuz çılgına dönmüşse, ona rastgele bir soru sorarak onun şaşkınlığından yararlanabilirsiniz.
Böylelikle beyinleri anında başka bir konuya odaklanacak ve gerçekten ayakkabılarının rengini (veya sorduğunuz soruyu) düşünerek sakince ona cevap arayacaktır."
Bulunduğunuz grubun dinamiklerini ölçmek için bir şaka yapın.
"Eğer A kişisi, B kişisinin verdiği tepkiye bakıyorsa, A kişisinin B kişisine aşık olması veya gülmek için ondan onay beklemesi yüksek bir ihtimaldir. (Şakaya gülmek için izin istemek gibi bir şey)"
Dışarıdan ürünlerinize bakan müşterinizin hareketlerini taklit ediyormuş gibi yaparsanız, müşteriniz ile kurduğunuz olumlu ilişkiden dolayı daha iyi satış yapabilirsiniz.
Bir işinizi en az 10 saniyede halledebilirsiniz.
"10 saniye dolunca da yeni bir 10 saniye başlatmanız yeterli..."
Karşınızdaki kişi bildiğiniz bir şey söylediği zaman "Biliyorum" demek yerine "Haklısın" demeyi tercih edin.
"Bunu söylediğiniz zaman diğer insanın söylediği şeyin doğruluğunu kabul etmiş olursunuz ve insanları küçümseyen çok bilmiş bir insan profili olarak hatırlanmazsınız."
Eğer bir insana bir şey kabul ettirmek istiyorsanız, konuşurken yavaşça kafanızı sallayın. thechive.files.wordpress.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
2010'da uyuşturucu satıcısı kılığına girmiş bir grup Amerikan polisi, uyuşturucu alıcısı kılığına girmiş, diğer bir polis grubunu tutuklamaya çalıştı.
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın en zenginlerinden Bili Gates abimiz demiş ki; Ben her zaman zor işleri yaptırmak için tembel insanları seçerim. Çünkü onlar her zaman o işi yapacak kolay bir yol bulurlar.
NE KADAR OLDU?
1.65 boyundaki Nicolas Sarkozy, fabrika ziyareti öncesi boyu 1.70 üzerinde olan çalışanların kendisini karşılamamalarını emredeli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
7 YILLIK beraberlik ve 9 aylık evliliğin sonunda muhteşem kocam geğirerek seni seviyorum diyebiliyor.
Birkaç sene sonra gaz çıkarırken neler yapacağını düşünmek istemiyorum.
Beyim diye demiyorum çok romantiktir.
TRAFİKTE seyir halindeyken, önünüzde giden araç arkadaşınızın aracı olabilir, siz de ona şaka olsun diye sıkıştırıp devamlı selektör de yapabilirsiniz, hatta hafif tamponuna da değdirebilirsiniz, ama unutmayın ki arkadaşınız o arabayı izbandut gibi birine de satmış olabilir, ve siz de adam sizi silkelerken heyecandan derdinizi anlatamayabilirsiniz...
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