Erkeğe kilo almışsın dersen!

Hiçbir sorun teşkil etmeyecek eylemdir. Bir kadına "Kilo almışsın" demek eyleminin aksine, erkeğe "Kilo almışsın" dediğinizde, o bu ifadenin altında hiçbir art niyet aramaksızın "Efendim işte bir sene önce spor yapınca kas yapmıştım da, sonra sporu bıraktım o kaslar yağ yaptı da, sonra yağ olan kiloları vermeye çalıştım olmadı da, vs.." minvalinde, "Naber, nasılsın"a cevap verir gibi karşılık verir.

Mesela bana dediklerinde "Hade ya? O kadar belli oluyo mu? Ahaha yaptık biraz, eritiriz yaa acelesi yok, ahaha, ee sen neler yapıyosun" gibisinden bir tepkiyle yüzde 100 karşılaşacağınız olay.

Kesinlikle hiçbir sorun olmaz, art niyet aranmaz.

Şimdi nötr karşılanıyor ama eskiden olsa zenginlik işareti olduğu için çok iyi karşılanırmış. Erkek egemen toplumda eskiden şişmanlık hem asalet hem de zenginlik göstergesi sayılırmış. Hem bizde, hem batıda, hem de doğuda böyleymiş.

Niye? Çünkü para demek, yemek demek anlamına geliyormuş. Etin yağlısının makbul olması gibiymiş.

Sağlıklı da sayılırmış.

Hatta zayıf insanlara "zekat keçisi" denirmiş. Böyleyken böyleymiş.

Lütfi kilo almışsın söylemine çeşitli cevaplarım.

He ya, evet aldım biraz.

Çok yedim çook...

Hadi canım yok ya, çok su içtim şişti.

Sen ne diyorsun? Bu vermiş halim.

Evet ya spora başlıycam.

Baklava yaptım bak. Ama içinde hehehe.

Yok beee. Sana öyle gelmiş.

En az 10 kilo, bak nasıl ses geliyor vurunca şap şap...

Dünyada herkes zayıflamaya çalışmıyor. Değil mi?

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Boanthropy, diğer ismiyle öküz sendromunda, insan kendini büyükbaş hayvan olarak görmeye başlıyor.

TESPİTLİ YORUM

@safiye_faik Eşimin faranjit nedeniyle sesi kısıldı ve aynı anda benim de kulağımda enfeksiyon oluştu, hiçbir şeyi duyamıyorum.

O konuşamıyor ben duyamıyorum.

Rabbim iletişime geçmeyelim diye her şeyi yapıyor Uzun evlilik sırları...



NE KADAR OLDU?

Adanalı bir genç ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri keseceğine ağacı keseli 12 YIL OLDU



FIKRA

Kamyon sürücüsü "dikkat, alçak köprü" ikaz levhasını fark ettiğinde iş işten çoktan geçmişti.

Olanca hızıyla üst köprüye bindirdi ve orada sıkıştı kaldı.

Arkasında kilometrelerce araç kuyruğu oluştuktan sonra trafik/ kurtarma ekibi nihayet geldi.

Kurtarıcı işine başlarken polis de gözleri sıkışmış kamyonda, sürücüye yaklaşarak söze girmiş olmak için sordu:

- Köprüye sıkıştınız, he?

Sürücü canı burnunda homurdandı:

- Yo, köprü taşıyordum, mazotum bitti.