Nasıl şaşırıyorsun?
Oha lan: Kaşlar kaldırılır, ağız kocaman açılarak söylenir.
Ohannes: Oha demek istiyor ama Türkçe ve İspanyolca sentezi yapıyor.
Hadi be: Kaşlar kaldırılır ve kafa hafif yana eğilir.
Nası ya: Yaa öyle işte diye karşılık verilir genillikle.
İnanmıyorum: Eğer kötü bir şey söylenmişse kaşlar çatılarak, eğer güzel bir sürprizse söylendikten sonra iki elle ağız kapatılır.
Sanki ağzından bir şey kaçacak.
İnanmoorum: Con con kızlarımızın bir başka deyişle tiki canların verdiği tepki.
İnanmıyoyum: Genelde kız camiasının sevgiliye yaptığı bebeksi tepki.
Ciddi mi la?: Angara yöremizin Türkçemize kazandırdığı la kelimesi artık bütün yörelerimizde yerini almakta. Erkek aleminin olağanüstü bir şeymiş gibi verdiği tepki.
Vay anasını: Burada anasından ne istenir bilmiyorum. Hatta bir TRT spikeri, "Vay anasını sayın seyirciler" dediğinde işinden olmuştur.
Harbi mi?: Gerçek mi olduğunu tekrar test ettiren cümle.
Ooops: Yabancılardan devşirilen kelime.
Lan lan lan: Genellikle bunun sonunda kavga çıkar. Çünkü karşı taraf farkında olmadan bir hata etmektedir.
Aman diyim: Yapılan yanlışı tekrar etme ya da sakın yapma anlamında söylenir.
Yok artık LeBron James: Reklamlardan dilimizde plesenk olmuş bir tepki.
Yappma yav: Yaptı bile, sen halen tepkini veriyorsun. Cevap olarak genellikle yapma değil doğal diye cevap verilir.
Çüş: Eşeklere söylenen bu kelime insanlara devşirilmiş durumda.
Neeeee: Bir soru cümlesi aynı zamanda şaşırma efekti olarak karşımıza çıkar çoğu zaman.
Yok ebenin köyü: Aslında başka bir şey ama ben böyle tepki veriyorum, neme lazım.
Yok artık: Yaaaaa diye karşılığı vardır.
Yok deve: Olmaz öyle şey anlamına gelir. Bunun üremişleri de vardır, "Yok devenin nalı", "Yok devenin bale pabucu" gibi.
Hönk: Karikatürlerimizden normal hayata evrim geçirmiştir.
Allah Allah: Klasik tepkidir.
Yalancının: Yalan söylediğini düşündüğünde bu tehdit edilir. Üretilmiş cümle hali vardır ama burada söyleyemem.
Uuuuuu: Herhangi bir dalgalanma olmadan 'u'yu sadace uzatarak;
"Öyle mi", "Gerçekten mi", "Hadi ya" gibi anlamlar içerir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meşhur, "Tavuk mu yumurtadan yoksa yumurta mı tavuktan çıkar?" sorunsalının sonucu yumurtanın tavuktan çıktığı ve tavuğun öncelikli olduğu… Çünkü tavuğun yumurtalıklarında üretilen bir protein sayesinde yumurta kabuğu oluşabiliyor. Bu nedenle yumurta ancak tavuğun içinde oluşursa var olabilir.
TESPİTLİ YORUM
@onudabitirin Ulan hadi "Mantık evliliği yapıcam" desen kaç tane mantıklı davranan insan tanıyorsun?
NE KADAR OLDU?
Samsun'da bir genç silahla rehin aldığı Atatürk büstüne ertesi gün çiçek koyup özür dileyeli 16 YIL OLDU
FIKRA
Las Vegas'ta harika otellerden birinin gece kulübünde sihirbaz nefis bir gösteri yapmış. Arka sırada oturan bir bey bağırarak sihirbaza o numarayı nasıl yaptığını sormuş.
"Söyleyemem!" demiş sihirbaz, "Öğrenirseniz sizi öldürmek zorunda kalırım!.. Kısa bir duraklamadan sonra: Tamam o zaman karıma söyleyin!
AlkışlıYorum
Bir alkışı da buradan, sabah metronun yaklaşık 10 dakikalık bekleme yapması sonucu, kapıdan sarkıp "Kaptan gidecek vaaaaar" diye bağıran liseli arkadaşa istiyorum.
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