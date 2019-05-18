Yalnızca anne olanların anlayabileceği davranış şekilleri
Ondan üçüncü çoğul sahış kullanarak bahsetmeye başlarsınız.
"Yemek yedik, hasta olduk, ilk dişimizi çıkardık" gibi.
Yedi dakika içinde çoğu insanın bir günde yapabileceğinden fazlasını yapabilirsiniz.
Çocuğunuz uyuduğunda, bulaşık yıkamaktan, çamaşır asmaya, temizlikten diğer ev işlerine kadar istediğiniz her şeyi yapma özgürlüğünü yaşarsınız.
Arkadaşlarınızla buluştuğunuzda tüm konuşmalarınız bebeğiniz ve onu ne kadar sevdiğiniz hakkında olur.
Anne olunca size adeta özel yetenekler bahşedilir ve aynı anda birçok şey yapabilirsiniz. Akşam yemeği yemek, emzirmek, telefonda konuşmak ve en sevdiğiniz TV programını izlemek gibi.
Gece uyurken, odanızın kapısı kapalı olsa ve eşiniz yanınızda horluyor olsa dahi bebeğinizin en ufak seslerini bile duyarsınız. Anne olmak, temkinli olmaktır.
Bebek kıyafetleri sizi yetişkin kıyafetlerinden daha fazla ilgilendirir. Bebeğiniz için özene bezene alışveriş yaparsınız.
En kıymetli varlığınız o olmuştur. Ateşi olduğunda ya da hastalandığında bebeğinizle yer değiştirmek istersiniz.
Birden evinizin dışındaki tüm tehlikelerin farkına varırsınız.
Büyük su birikintileri, komşunun hareketli köpeği. Onları daha önce nasıl fark etmediniz? Annelik, korumacı olmaktır.
Yalnızca çocuğunuzun 30 dakikadan daha uzun bir süre sessizce yatakta kalması durumunda TV izlemekte özgürsünüz.
Dinlenme kavramınız değişir. Ayaklarınızı uzatıp keyif yapmak dinlenmek değildir artık.
Dinlenmek, çocuğunuz olmadan alışverişe gitmektir.
Oyuncak seçerken, dikkat ettiğiniz şey çocuğunuzu ne kadar süre meşgul edebileceğidir. Siz de bu süre zarfında kendinize vakit ayırabilirsiniz.
Giysilerinizde hep garip lekeler olur. Çünkü bebeğiniz sizin üstünüze kusmaktan çok hoşlanır.
Defileye çıkan mankenlerden daha sık kıyafet değiştirmek zorunda kalırsınız.
Kapalı bir kapı ile 15 dakikalık bir duş, adeta rahatlatıcı bir spa seansıdır.
Bebeğinizin favori çizgi filmlerindeki tüm karakterlerin isimlerini biliyorsunuzdur. O uyurken kendinizi, çizgi filmlerin şarkılarını söylerken yakalıyorsanız, tebrikler! Anneler Günü'nü gururla kutlayabilirsiniz!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Süper Loto'dan 158 milyon dolar kazanan ve takma isimle ödülünü almaya gelen Jamaikalı adam, aç gözlü akrabalarının para istememesi için törene maske takarak katıldı.
TESPİTLİ YORUM
@civan_percemi Bakıyorum da bazı arkadaşlar su şişelerine tarçın çubuğu atıyor, limon dilimi atıyor.
Çaktırmadan fazladan yaşamaya falan mı çalışıyorsunuz, gebertirim sizi.
NE KADAR OLDU?
Erzurum'da konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın anı defterine "Adama işkence ediyor bunlar yav" diye yazılalı 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kalabalık bir caddede ekip otosundaki memurun "06 XXX, bekleme yapma, bekleme yapma!" anonsuna, camı açarak, şantiyede kullandığımız megafonla "Patlama gidiyorum" diyen ve yüklü bir ceza yiyen salak bendim.
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