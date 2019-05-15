Kaç yaşındayım sence?
Eğer ki 35'ten büyük göstermiyorsa, verilebilecek en güzel cevap 25'tir. Sürekli etrafındaki insanların yaşını duyduğunda "Hadi canım!" demelerinden bıkmıştır bu kadın.
Tecrübeyle sabit, önce tahminleri alıp sonra yaşınızı söylediğinizde karşınızdaki insanın şaşırmasına fırsat vermiyorsunuz, muhabbet de uzamıyor.
Bazı durumlarda "Kaç yaşındasın?" sorusu üzerine "Ee hakkımda bu kadar bilginiz (okul, sınıf şu bu) var.
Birleştirince ve sonuç üzerinden mantıklı bir çıkarım yapınca kaç olabilirim acaba!!?" düşüncesinin kibarlaştırılıp dile dökülmüş halidir. Genç ise insan, cevabın 2 birimlik güven aralığı içinde gelmesini istiyor, yalan yok.
Ama 5 birimlik sapma olunca gerçekle cevap arasında, beklenen mutluluk değil, 'ne yapsam da ergen görünümünden sıyrılabilsem' düşüncesi oluşuyor.
Eğer bu soruya bir de küçük söyleyim diye iltifat edeyim derken gerçekten yaşından büyük söylersen çantayı, depüğü yirsin ağzına.
Tahmin edilen yaşın onlar basamağındaki rakamın mevcut değerinin iki ile çarpılıp bir eksiltilmesi ve bulunan değerin tahmin edilen yaştan çıkarılmasıyla bulunan sayının telafuz edilmesi halinde sevinecek kadındır.
Erkeklerde de var bu konu, olmaz mı! Biraz komik ama gerçekten var.
- Ahmet abi ya sen kaç yaşında oldun.
- Ne biliim abi.
- Hadi bir tahmin et bakayım.
(Ahmet 55 yaşındadır) - Abi olsan olsan 50 felan.
(Bunu duyan Ahmet abi hafif tebessümle) - Ne ısmarlıyım lan sana.
(Tam tersi olsa.) - Abi olsa olsa 60 varsındır.
- Hadi lan ordan düüüüüüddd (Küfür) Tahminini...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünya genelinde, başınıza düşen bir Hindistan cevizinin sizi öldürmesi ihtimali, köpek balığı saldırısında ölme ihtimalinizden daha yüksektir.
NE KADAR OLDU?
Bakü Grand Prix'inde kaza yapan Haas takımının pilotunu ön tarafı "Allah korusun" yazan çekici kurtarmaya geleli 1 YIL OLDU
TESPİTLİ YORUM
@theAraf Mesleklere göre yalanlar;
Ayakkabıcı:
Giydikçe açılır
Emlakçı:
Merkeze 10 dk.
Öğretmen:
Zeki ama çalışmıyor.
Esnaf:
Bana gelişi bu.
Galerici:
Dost işi.
Memur:
Sistem gitti.
İnsan kaynakları:
Biz sizi ararız.
Berber:
Çok yakıştı.
Film Yapımcısı:
Az bütçeli başka var mı?
AlkışlıYorum
Asansöre binilir, sessizce gaz çıkarılır, kapısı kapanırken ''Bir dakika!'' diyerek koşa koşa gelen iki tane fıstık gibi kızla yukarı o muhteşem koku eşliğinde çıkılır.
Kızların bakışları hep akıldadır...
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