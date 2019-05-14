Tuvalet edebiyatı
Karşı duvarda: Tuvalet tenisi nedir öğrenmek istiyorsan karşı duvara bak!
Sağ duvarda: Sola bak Sol duvarda: Karşıya bak.
Karşı duvarda: Önüne bak hıyar! Sağa sola işiyorsun!
Louvre Müzesi tuvaletinde; Tosun burada da hizmetinizdedir!
Pisuvara izmarit atmayınız... Atsanız da üzerine basmayınız...
Bir fast food tuvaletinde: Ben ettim sen etme. Bir üniversite kampüsünde tuvalette:
Tuttuğun altın olsun.
Bir hanın tuvaletlerin birinin kapısında aynen şöyle yazıyormuş: Bayanlar tuvaleti, erkeklerin girmesi yasaktır.
Erkekler tuvaletinden bir başka yazı: Yeşim eğer bir gün bu yazıyı okursan aramızdaki her şey bitmiş demektir.
ODTÜ'deki erkek yurtlarının birinde klozete oturduğunuzda tam karşınızda yazan yazı: Arkadaşım şu anda bu okulda bilerek yaptığın tek işi yapıyorsun.
Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek yüksek okulundaki bir tuvalet kapısında aynen şu şekilde yazar: "Lütfen bulmak istediğiniz gibi bırakın." "Ben bulmak istediğim gibi bırakıyorum ama adamın biri her seferinde gelip temizliyor."
Başka yaratıcı bir yazı da: Tehlike anında fermuarı çekiniz.
- Sifonu çektin mi?
(Hemen altında) - Mi ayrı yazılır!
Yine bir üniversitede "Hiçbir psikolog alafranga bir tuvaletin yerini tutamaz!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Dünyanın en uzun süren trafik sıkışıklığı 12 gün sürdü, 100 km kuyruk oluştu ve araçlar günde 1 kilometre ilerleyebildiler.
TESPİTLİ YORUM
@AnilCkc
Milli yalanlar;
Onun da selamı var.
5 dakikaya ordayım.
Söyle kızmıcam.
Sadece arkadaşız.
Hiç acıtmıcak.
Hallederiz.
Sen ilksin aşkım.
Ben hiç yalan söylemem.
Bu son sigaram.
Seni seviyorum.
İyiyim.
NE KADAR OLDU?
İngiliz hakem Martin Sylvester, maç esnasında futbolculardan birine yumruk atınca kendine kırmızı kart göstereli 20 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Üniversitedeki bir yaz dönemi, hızlı yaşamıyla meşhur bir arkadaşımız akşam telefon açarak müsait olup olmadığımı, akşama mutlaka görüşmemiz gerektiğini söylüyor. Akşam görüştüğümüzde, yanındaki iki kadınla tanışıyorum ve akşam yemeği için bir Latin restoranına gidiyoruz. Tamamen İspanyolca olan menüden, "Ben anlarım" diyerek tumturaklı bir isme sahip yemeği söyleyen ve bizlerin de aynı seçimi yapmasına sebep olan arkadaşım, "Ortaya da büyük salata" diyerek siparişi tamamlıyor.
Gelen yemekler ise;
4 tane Akdeniz usülü mevsim salatası ve ortaya büyük salata!
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