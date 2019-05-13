Erkeklerin bakış açısıyla evliliğin olumlu olumsuz yanları
"Tatlı aldığınız zaman paylaşmak ve gitmek istemediğiniz yerlere gitmek zorunda kalırsınız." "Ancak en yakın arkadaşınız olarak eşiniz her zaman sizin yanınızdadır ve sürekli arkanızı kollar. Hiçbir zaman sizden ayrılacak diye dert etmezsiniz ve birlikte her şeyin üstesinden gelirsiniz."
"Farklı kadınlarla tanışmayı ve randevulaşmayı bırakmak zorunda kalırsınız." "Ama hayatınızın geri kalanını şu ana kadar tanıştığınız en güzel ve havalı kadınla geçireceksiniz."
"Yalnız uyuyamazsınız." "Ama yalnız uyumak zorunda değilsiniz."
"Başta sizi rahatsız eden birçok şeyi sevmeye başlayabilirsiniz." "Ya da ilişkinizin başında hoşunuza giden şeylerden nefret edersiniz."
"Eğer kendinizi aşık olduğunuz kişi kadar ilişkinize adarsanız, hiçbir zaman huzur, güven ve aşktan mahrum kalmazsınız." "Ancak kendinizi ilişkinize ve eşinize adamazsanız, o zaman kendinizi cehennemde bulabilirsiniz."
"Evliyseniz tuvaletiniz her zaman temizdir." "Ancak evli değilseniz hiçbir zaman tuvalet kağıdı bulamazsınız..."
"İyi bir evliliğinizin olması, evli olmamaktan kat kat daha iyidir." "Kötü bir evliliğinizin olması ise, hiç evliliğinizin olmamasından daha kötüdür."
"Hayatınızın sonuna kadar sizi herkesten daha iyi tanıyan bir partnerinizin olur. Hatta aranızda şakalar bile oluşur." "Ancak bir tek kendinizi değil, eşinizi de düşündüğünüz için daha fazla sorumluluk ve çaba göstermeniz gerekmektedir ki bu da işin zor kısımlarından bir tanesi."
"Evliyken eşiniz sayesinde kadınlar hakkındaki gerçekleri öğrenirsiniz." "Ancak bazen sizi hayal kırıklığına uğratan şeyler de öğrenebilirsiniz..."
"Her zaman yanınızda sizi anlayacak ve geleceğiniz için sizi destekleyecek biri vardır." "İnsanlar her zaman sizin evlenmenizi beklerler ve evlendiğinizde her şeyin ne kadar kolaylaştığının farkına varırsınız. Mesela eşiniz hem sizin hem de kendi geleceği için çabalar ve bazı şeyleri siz bile anlamadan sadece sosyalleşerek halledebilir."
"Eğer evlenmek için doğru kadını seçtiyseniz, sizi hayatınızın sonuna kadar sevecek birine sahipsiniz demektir." "Ancak yanlış kişiyle evlendiyseniz, o kişi sizin hayatınızı cehenneme çevirecek kapasiteye sahiptir." Kaynak: https://thechive. com/2019/05/08/married-...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İtalyan bir öğrenci kampüs içinde kafeteryadan daha ucuza atıştırmalıklar sattığı için 10 gün uzaklaştırma aldı. Aynı öğrenci ayrıca, bir çocuğun uzaklaştırma değil cesaretlendirilmesi gerektiğini söyleyen enstitüden ayrıcalıklı bir burs kazandı.
TESPİTLİ 3YORUM
@CerebralKortex Hasta 'yıllardır yiyorum hep 133 kiloyum ne kilo alırım ne kilo veririm' dedi. Çıkardım tartıya 147 geldi sonradan anladık ki evindeki tartının sınırı 133 kiloymuş...
NE KADAR OLDU?
Romen orta saha oyuncusu Ion Radu, 500 kilo et karşılığında Valcea takımına transfer olalı 22 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Erkek arkadaşlarımdan birine misafirliğe gittim. O çayı hazırlarken damlayan musluğun contasını değiştirdim.
Sonra patlamış ampulleri masanın üstünde bekleyen yenileri ile değiştirdim.
Elim değmişken bozuk elektrik anahtarını da değiştirdim.
Yüzüme baktı ve "Sen neden evde kaldığını merak ediyordun değil mi?" dedi.
İnsan bir teşekkür eder, terbiyesiz adam!
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