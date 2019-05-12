Gülmenin anatomisi

HAHAHAHAHA: En ilkel gülüş şeklidir. Her durum karşısında yapılabilir...



EHÜEHÜEHÜ: Espri yaptı bal kabağı gülüşüdür herkesler yapamayacağı için yapımı zordur...



İNNNIHOHHAHA:Sinsi olan bu gülüş literatüre bizans kahkası diye geçmiştir bir sonraki replik: "Oyna Türk kızı" olucaktır...



HOHOHOHO: Gülen kişinin şişman olduğunu belirtir samimidir...



KEH KEH: Adilik belirtisidir bir halt yaptığını sanır eskiler "Bıyık altı" der...



HAHAHAAY: Kadınlara hastı. Kocanın zengin olduğunu gösterir...



HOBAREY: Gülüşten öte bir sevinç gösterisidir en kötü yanı sizi de ortak etmek isteyecekir...



KIKIKIKIKIKIKIKI: Genelde başın yukarı aşağı sallanmasıyla desteklenen bu gülüşten zarar gelmezz..



HAAAH-HAH-HAHHAH: Kendini yineleyen bu gülüş tarzı daha çok yan masaların duyması için yapılır...



HHIH: Ağız kapalıyken burundan tek nefes verilerek yapılır kasan tiplere hastır. Nette yazı okurken en çok tercih edilen türdür...



ZUAHAHAHAHA: Kahkahanın desibel sınırlarını zorlayan bir çeşididir genelde alt komşu elindeki süpürge sopasıyla tavana vurur biraz dizginlersiniz kendinizi... Muhahahaauahhahah türevlerine rastlamak mümkündür.



EUHE: Öhü ehe şeklinde ses tellerinden geçer genelde pekte komik olmayan esprilere ayıp olmasın diye verilen yanıt/gülme efektidir



POHUAHAHAHA: Geberdim patladım manasında



NIHOHAHAHA: Ben bi pisliğim çok adiyim manasında



EHI EHI: Kıllık düzeyinde bi sempatikliğim var manasında



MUAHHAHA: Kabayım danayım bide üstüne kıroyum manasında.





LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bristol Robotik Laboratuvarı'ndan Dr. Loannis Leropoulos, idrar, bir dizi mikroorganizma yakıt hücresinden (microbial fuel cells-MFCs) geçerken ürettiği gücü kullanmak suretiyle Samsung cep telefonu şarj etmeyi başardıklarını açıkladı. Ayrıca Çin'deki Guangzhou Biyotıp ve Sağlık Enstitüleri araştırmacıları, idrarda bulunan kök hücrelerden diş yapmayı başardı.

Araştırmacılar, diş pulpası, dentin, diş minesi ve mine organı yaptıklarını ancak doğal diş kadar sağlam olmadığını söylediler.

YANİ NEYMİŞ ÇİŞ DEYİP GEÇMEYECEKMİŞSİNİZ.



TESPİTLİ YORUM

@golgefeslegenii Ablanızla beraberseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir çünkü küçük kardeş olarak ablanıza her şeyi kitleme hakkına sahipsinizdir ama ben yine de nolur nolmaz diye yanıma sadece kentkart alıyorum.



NE KADAR OLDU?

Ali Şen, Televole programında ailesini tanıtmaya "çocukları hanım doğurdu" diye başlayalı tam 23 YIL OLDU



AlkışlıYorum

Arkadaşlarımdan birinin kleptomani olduğunu anlatıyorum, ortamdaki kişilerden birisi kleptomaninin ne olduğunu sordu; açıkladım. "İhtiyacı olmadığı halde bir eşya çalma hastalığı." Cevabı bir o kadar manidardı: "Sattığımın dünyası... Zengin çalarsa kleptomani, fakir çalarsa hırsızlık zaten..."