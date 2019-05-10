Kızlar her şeyi anlatır
Genelde birbirlerinin akıl hocalığını yaparlar ama çoğunlukla hüsranla sonuçlanır. Kavga, saç saça baş başa girme, sonrasında da arkadaşlıkların zarar görmesine sebep olur.
Anlattığı kişiyi ve anlatacağı şeyin sınırlarını iyi belirledikten sonra sorunsal olmaktan ziyade terapi olarak da tanımlanabilir.
Aslında insan bir şeyleri birilerine anlatma ihtiyacı duyan bir canlı olduğundan mütevellit normal olan durum.
Hele ki mevzubahis canlı bir kızsa, sevgilisi ile yaşadığı hiçbir sorunu kimseye anlatmayıp içinde tutmasının sonunda dönüşü gene er kişiye vıdı vıdı şeklinde olacağından işin sonunda gene zararlı çıkan erkek tarafı olacaktır.
Yani aslında bu durum bazen erkekler için avantaj gibi gözükse de bazen de dezavantaj olarak ortaya çıkabiliyor. Misal düşünsenize sevgilinizle ayrıldınız ve sırlarınızı onun kız arkadaşı da biliyor. Eee ne demişler iki kişinin bildiği sır değildir.
Genelde baktığınız zaman hangisinin aktif, hangisinin pasif olduğunu anlayabilirsiniz.
Bu konuda zorluk çekmenize gerek yok çünkü aktif olan sürekli konuşuyor olurken diğer taraf kafa sallıyor olacaktır.
Kızlar için sevgili ile yaşanan sorunlar hiçbir zaman mahrem yerini tutmayacaktır.
Erkek için bu konular arkadaşını ilgilendirmez. Ancak ayrılık aşamasına geldiğinde bu konular açılır.
- Abi çok seviyorum ne yapacağım?
Genelde erkekler bu durumda fazla bir yorum yapmaz. Klasik replikler hazırdır.
- Boşver oğlum ya sana kız mı yok?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan bir araştırmaya göre sürekli geç kalan kişiler daha yaratıcı zekaya sahiplermiş.
Burdan bizim yetkililere sesleniyorum.
Yeminle bir araştırma, ben uydurmadım.
TESPİTLİ YORUM
Hasta dediğin, hastane yerine Google'a girer, kendi teşhisini koyar tedavisine başlar.
Misal kaynınızda olan hastalıklar.
NE KADAR OLDU?
Canlı yayında telefonla konuşan Mahmut Tuncer "Yahu benim arabayı çekiyorlarmış, ben gidiyorum!" diyerek konuk olduğu programı terk edeli 9 YIL OLDU
FIKRA
Temel arkadaşlarının tavsiyesi ile bir kamyon alır.
Ehliyeti olmadığı için şoför tutar ve onunla tüm nakliye işlerini beraber yürütürler.
Bir gün yine Ankara Elmadağ yokuşunu tırmanırken kamyonun vitesi şoförün elinde kalır.
Şaşkınlıkla Temel'e dönüp vites kolunu gösterir. Temel de bilgiç bir edayla der ki:
- Haçan olacağu buydu, alduğum cünden beri kurcalaysun....
AlkışlıYorum
Ne zaman kendi kendime "Acıktım" desem içimde bir ses "Acıkmamışsındır, susamışsındır, su iç, su iç" diyor. Ya anne, sen hangi ara içime kaçtın, bi git ya!
Eve dönerken dolmuşta uyuyan ben ve ineceğimiz yerde inip de beni uyandırmayan, beni unuttuğunu fark edip cebimden arayarak "Neredesin sen?" diye hesap soran ise sevgili kocam olur...
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