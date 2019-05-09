Karıştırma

Trafikte giderken gördüğüm bir manzarayı aktarayım. Trafik yavaş yavaş ilerlerken, lüks bir cip yanımıza yanaştı. Cipin içinde, saçları son derece civ civ kıvamında, boya kutusundan çıkma, gözlüklerini çekmiş, hava kapalı da olsa 'gözlüksüz çıkmam abi' havalarında son derece con con diye tabir ettiğimiz bir hatun vardı. Buraya kadar ne var? Evet, işin kısmı bundan sonraydı. Trafikte birçok erkeğin burnundan Maden Teknik Arama Enstisütüsü'nden çıkma gibi maden çıkarmaya çalıştığını gördük. Ama bir bayanın neredeyse beynine kadar soktuğu parmağı çok görmedik.

İğrenç bir görüntüydü. Hele göz göze geldiğimizde, hızla elini burnundan çekerek üstüne silmesi hayal kırıklığı.

Nevada'da yapılan bir araştırmaya göre, araba kullanan erkeklerinin yüzde 90'ının kırmızı ışıkta durduklarında yaptığı eylem. Hadi bunu biliyoruz ama bir bayana hiç yakışmayan bir durumdu.

Aslında iğreniyorsunuz ama sizin de yaptığı bir durumdur.

Sadece halka açık yerlerde biraz mide bulandırıcı olabilir.

Hatta zevk bile alıyorsunuz.

Birçok insan için, strese faydalı, rahatlamak ve öze dönmek için birebirdir. Bir nevi ihtiyaçtır.

Gorillerin burun delikleri neden büyüktür? Çünkü parmakları da büyüktür.

İtina gerektiren iştir. 3 ana malzemeye ihtiyaç vardır

1- İçi dolu burun.

2- Zeki, çevik, kendine güvenen, korkusuz kullanıcı.

3- Kıvrımlı hatlara sahip parmak.

Genelde 3 parmak kullanılır.

Baş parmak: Genelde burnun dış duvarındaki malzemeyi hızlı bir karıştırma için.

İşaret parmağı: Genel karıştırma işlemlerinde, her yöne çalışmak için.

Serçe parmak: Daha derinlerdeki, nokta atışı yapılası malzemelere yönelik karıştırmalar sırasında kullanılır.

Eğer açık bir yerde refleks olarak yapılıyorsa, genelde insan kendine geldiğinde "Acaba kimse gördü mü?" diye etrafına bakar. Örneğin; bir arkadaşım, bu işi balkonda yaptıktan sonra sanki ona bakan biri var da, bu da onu görmüş gibi 360 derece etrafına el sallıyordu. Hani sen beni yakaladın da, ben de senin farkındayım hesabı. Çakal seni...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların % 23'ünün makinelerin üzerine oturarak kendi popolarının fotokopisini çekmek isteyen insanlardan kaynaklanıyormuş.



TESPİTLİ YORUM

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.

Çünkü kadınlar başarısız erkeğin arkasında durmazlar.



NE KADAR OLDU?

Annesinin adı Binnaz olan genç, Ciguli'nin "Binnaz" şarkısına kızıp kaset şirketini basarak çaycıyı rehin alalı 19 YIL OLDU



​FIKRA

LAS VEGAS'TA sihirbaz nefis bir gösteri yapmış...

Arka sırada oturan bir adam bağırarak sihirbaza o numarayı nasıl yaptığını sormuş...

"Söyleyemem" demiş sihirbaz;

"Öğrenirseniz sizi öldürmek zorunda kalırım!.." Kısa bir duraklamadan sonra "Tamam" demiş adam, "O zaman karıma söyleyin!"



​ALKIŞLIYORUM

Arkadaşlar ile bir lokantadayız.

Aksi ihtiyar bir garson amca ilgileniyor bizimle. Arkadaşlardan birisi az çorba söylemiş ama gelen çorba tam çorba. Garson amcaya, "Ben az çorba istemiştim" diye itirazda bulunuyor.

İhtiyarın verdiği cevap ile gülmekten yıkılıyoruz:

- "Az yeeee!" .