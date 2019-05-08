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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 08 Mayıs 2019, Çarşamba

Garip bir hırsızlık

Adamın biri arabasıyla giderken yolda bir yolcu alır. Adam arka tarafa biner.
Şoför, "Eee hemşerim kimsin, nereye gidersin?" der. Yolcu, "Ben Azrail'im, canını almaya geldim" der.
Şoför alaycı bir tavırla:
- Sen mi Azrailsin? Ya, senin gibi Azrail olur mu hiç?
Yolcu sakin bir tavırla:
- Sen daha önce Azrail gördün mü de tarif ediyorsun?
İnanmadın bana öyle mi?
Şoför, "İnanmadım tabii" der. Yolcu, "O zaman 200 metre ileride bir adam daha alacaksın" der. Gerçekten de adamın dediği gibi, şoför 200 metre ileride bir yolcu daha alır. Ama yolcu ön tarafa oturur. Olaylar bundan sonra daha da ilginçleşir.
Şoför, yanındakine, "Eee sen kimsin? Nereye gidersin?" diye sorar. Öndeki, "Ağabey, beni merkezde bir yerde indirirsen çok sevinirim, adım felanca" der.
Şoför, "Yav şu arkadaki adam, bana Azrail'im diyor, görüyon mu şu herifi, hem iyilik ediyoz, hem de dalga geçiyor zibidi" der. Öndeki arkaya bakar ama kimse yoktur.
Öndeki:
- Abi arkada kimse yok ki.
Şoför hışımla arkaya bakar ve; "Kör müsün be adam arkada oturuyor ya" der.
Öndeki arkaya bir daha bakar ve "Ağabey, senin kafan iyi mi, yoksa dalga mı, geçiyorsun?" der ve bu sefer arkadaki söze girer:
- Gördün mü? Öndeki beni ne duyabilir ne de görebilir.
Şoförün bir anda dizlerinin bağı çözülür, bet beniz atar.
Arkadaki şoföre, "Haydi, arabayı kenara çek, 2 rekat namaz kıl, canını alacağım" der. Şoför ağlamaklı çaresiz bir şekilde arabayı kenara çeker ve namaz kılmak için iner arabadan… Sonra… Sonra ne mi olur?
Tabii ki adamlar arabayı aldıkları gibi kaçarlar.. :)

LÜZUMSUZ BİLGİLER
1 saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlemek kulaktaki bakteri sayısını yüzde 700 arttırır.

TESPİTLİ YORUM
Bir Türk esnafı, müşterisinden aldığı parayı önce iki ucundan tutup iki defa gerginleştirir daha sonra da güneşe doğru tutup bakarak sahte olup olmadığını anlar.

NE KADAR OLDU?
Dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, mektupla gelen şarbon tehlikesine karşı televizyonda halkı bilgilendirirken, "Aha işte bele açarsan bulaşır!" diyerek elindeki mektubu paramparça edeli 18 YIL OLDU

FIKRA
Temel onuncu çocuğunun doğumunda doktora söz verir:
- Bir daha çocuğum olursa çendumi asacağum.
Bir yıl sonra bir çocuğu daha olunca, doktor sözünü hatırlatır.
Temel:
- Sozumi tutaydum, ipi boynuma geçirdum, pirden sözumi tuttuğumi sağa çim söyleyecek tiye içime bi şüphe düşti doktor...

AlkışlıYorum
Girdiği ehliyet sınavında yanındaki gözetmene, "Bak bakalım arkadan araba geliyor mu?" diyen, gözetmenin ise; "Sen bu ehliyeti biraz zor alırsın" cevabına ehliyeti alarak yanıt veren kadın doğaldır, çalışkandır, Karadenizli'dir...
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