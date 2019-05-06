Dersimiz: Yönetim
Birgün bir tavşan, ağaç dalında boş boş oturan baykuşa sordu:
- Senin gibi bütün gün boş boş oturabilir miyim?
- Tabii, neden olmasın.
Tavşan da öyle yaptı.
Birdenbire bir kaplan ortaya çıktı ve tavşanı yedi! Boş boş oturmak için çok çok yüksekte oturuyor olmanız gerek...
YÖNETİM DERSLERİ 2:
Hindi: Şu ağacın en üst dalına çıkmak istiyorum ama hiç gücüm yok.
İnek: Neden benim gübremden (ben burada başka bir şeyden bahsediyorum) biraz yemiyorsun? Onlar besin deposudur.
Hindi bir parça inek gübresi yedi ve gerçekten bunun ilk dallara ulaşacak kadar enerji verdiğini farketti. Ertesi gün biraz daha yedi ve ikinci dala ulaştı. Birkaç gün sonra ağacın en üstüne çıkmayı başardı.
Aniden bir çiftçi ağacın tepesindeki hindiyi farketti ve onu vurdu. (Afedersiniz) Gübre (siz anladınız) yemek sizi en üste çıkartabilir. Ama orada kalmanızı sağlayamaz...
YÖNETİM DERSLERİ 3:
Küçük bir kuş kışı geçirmek üzere güneye gidiyordu...
Hava çok soğuktu ve kuş donarak yere düştü. Yerde öylece yatarken bir inek geldi ve üzerine bir parça gübre (Anlamışssınızdır artık) bıraktı. Donmak üzere olan kuş gübrenin sıcaklığıyla ısındı. Çok mutlu oldu, neşe içinde şarkı söylemeye başladı.
Ordan geçmekte olan bir kedi kuşun sesini duydu. Onun nerde olduğunu keşfetmekte gecikmedi. Kuşu gübreden sıyırdı ve yedi!
Üzerinize gübre atan herkes düşmanınız değildir!
Sizi gübreden kurtaran herkes dostunuz değildir!
Gübrenin içine düştüyseniz çenenizi kapalı tutun!.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Biz diğer canlılardan farklı olarak göz temizliği dışında ağlayan, yani duygulanınca ağlayabilen tek türüz.
TESPİTLİ YORUM
On yıllık bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarını çıkarmadan kullanma becerisini gösteren tek milletiz.
NE KADAR OLDU?
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezip müzenin ismi dolayısıyla hayal kırıklığına uğrayan ziyaretçi sayısı artınca müze yönetimi kapıya ''Müzemiz su altında değildir'' yazısı asalı 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
DİREKSİYON dersi verdiğim sevgilime; "Hayatım sürekli ikinci viteste gidilmez, al şunu üçüncü vitese, farzet kalp krizi geçiriyorum, böyle mi hastaneye yetiştireceksin beni?" diyorum. "O zaman dur birinci vitese alayım" diyor.
Evlilik kararımı bir kere daha gözden geçirmem gerek sanırım...
SABAHA karşı tek gözü açık bir şekilde "Sanırım felç oldum, kolumu oynatamıyorum!" dedi. "O benim kolum salak!" dedim.
Sonra birbirimize sarılıp felç olmadığına sevinerek uyuduk. Ailecek tuhafız vesselam.
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