Kolomb evli miydi?
ÇÜNKÜ: Kristof KOLOMB evli olsaydı belki de Amerika Kıtası hiçbir zaman keşfedilmeyecekti. Çünkü o meşhur ve macera dolu seyahatin planlarını yapmak yerine, karısının ona yönelteceği aşağıdaki soruların cevaplarını vermeye çalışarak göbeğini çatlatacaktı:
1. Bölüm soruları:
Nereye gidiyorsun?
Kiminle gidiyorsun?
Niçin gidiyorsun?
Nasıl gidiyorsun?
Keşif için gidiyorum cevabına: Neyin keşfine gidiyorsun?
Niye bir tek sen gidiyorsun?
2. Bölüm soruları:
Sen dönene kadar ben ne yapacağım?
Ben de seninle gelebilir miyim?
Senin kürekçilerin var mı?
Personel listeni bana göstersene!
Peki ne zaman dönüyorsun?
Doğru söyle niçin gidiyorsun?
3. Bölüm soruları:
Sen bu seyahati bensiz planladın değil mi?
Bana cevap versene?
Bu seyahatin amacı ne?
Yoksa biriyle mi kaçıyorsun?
Senden nasıl haber alacağım?
Senin orada bir şeyler çevirmeyeceğin ne malum?
Gemide kadın da var mı demiştin?
4. Bölüm soruları:
Ben hala neyin keşfin olduğunu anlayamadım?
Senden başka keşif yapacak yok mu?
Sen zaten her zaman böyle yapıyorsun!
Sen kendini bana karşı ön plana çıkartıyorsun!
Ben anlamıyorum keşfedilecek başka bir şey daha kaldı mı ki?
Benim kırık kalbimi niye keşfetmiyorsun?
5. Bölüm soruları:
Onu bunu bilmem ben de seninle geleceğim!
Yalnız annemler seyahatten dönene kadar bir ay beklemen lazım!
Neden?
Çünkü onların da gelmelerini istiyorum!
Annemler bugüne kadar hiçbir yeri keşfetmediler!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Cips markalarının yüzde 90'ının isminin sonunda "S" vardır.
Çünkü "S" harfi insanlara açlığı tetikliyor.
TESPİTLİ YORUM
Sahilde mayosunu kabinde giymek yerine arkadaşlarına havlu tutturarak giymeye çalışıp bir de arkadaşlarına 'Bakmayın lan' diye çıkışır.
NE KADAR OLDU?
Muhabir Ömer Güvenç, maç sonrası Beşiktaşlı Ahmet Yıldırım'a sorduğu ''2-1'lik mağlubiyet, ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''2-2 bitti maç...'' cevabını alalı 15 YIL OLDU
AlkışlıYorum
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Fıkra
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"Ben bir kurşunla tilkinin hem kulağından hem de arka bacağından vurdum" der demez diğeri atlamış ve, "Ne büyük yalan, bir kurşunla bu dediğin olur mu?" deyip gülerken diğeri, "Niye olmasın?
Ben nişan alıp ateş ederken tilki ayağıyla kulağını kaşıyordu" demiş.
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