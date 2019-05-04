Dersimiz: Kalori kuralları

Bir şey yersen ve kimse seni o anda görmüyorsa, onlarda kalori yoktur.

Eğer Light limonatası içersen ve bunun yanında çikolata yersen, çikolatadaki kaloriler light limonata tarafından yok edilir.

Eğer başkalarıyla beraber yiyorsan, o zaman sadece onlardan fazla yediğin kaloriler sayılır.

İlaç niyetine kullanılan yemekler hiç sayılmaz...

Mesela sıcak çikolata, kırmızı şarap, konyak....

Eğlence amaçlı tüketilen yemeklerin kalorileri yoktur. (Patlamış mısır, fıstık, limonata, çikolata ya da şekerleme...) Mesela video izlerken ya da müzik dinlerken... Çünkü onları gıda olarak almıyoruz sadece eğlencenin bir parçasıdır onlar.

Pasta dilimleri veya kurabiyelerde kalori yoktur.

Çünkü onlar kesildiğinde veya kırıldığında içindeki yağ uçar gider.

Yemek hazırlarken bıçak, tencere ya da kaşıkları yalarken kalori almazsınız çünkü onlar yemek yapmanın bir parçası.

Renkleri aynı olan gıdaların kalori değerleri de aynıdır. Mesela; (domates ve çilek reçeli ya da mantar ile beyaz çikolata...)

Dondurulan gıdalarda kalori yoktur. Çünkü kalori ısı birimidir...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Bazı yılan türleri fazla sıcaklığa ihtiyacı olduğunda dişi yılanı kandırır ve ona sarılarak fazla ısı ihtiyacını karşılar.



TESPİTLİ YORUM

İşinde iyi olan birisini överken hakaretle iltifat eden bir Türk'ten başkası olamaz.

(Şerefsizin oğlu ne iş yapmış be kardeşim, helal olsun...)



NE KADAR OLDU?

Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak üzerlerine atlayan İsmail Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 19 YIL OLDU



FIKRA

Babasıyla birlikte hastaneye giden çocuk sıra bekledikten sonra doktorun muayene odasına girmiş.

Doktor:

-Hasta kim?

Baba, "İşte çocuğumdur doktor bey" demiş. Doktor çocuğu alıp suratına 2-3 dk hiç muayene etmeden baktıktan sonra ilaçlarını yazmaya başlamış. Baba da hemen atılıp, "Ulan doktor bey bir dahakine çocuğun vesikalık fotoğrafını getirim ona bakarak muayene edersiniz" demiş!..



ALKIŞLIYORUM

ANNEM yeni bir çamaşır makinesi aldı. Dijital ekranlı, ayarlı, saatli, akıllı bir şey. Annem öğrenmeye çalışıyor ve işin işinden çıkamayınca patlatıyor.

"Yok yok, yarın götürüp geri verelim.

Allah korusun iki gün sonra ayrı eve çıkmak ister bu!"