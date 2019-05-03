30’undan sonra erkeklerin giymemesi gereken 10 şey

20'lerinizden 30'larınıza geçtiğinizde gardırobunuzu da değiştirmeniz gerekir. Size 30'lu yaşlarınızda giymemeniz gereken 10 parçayı göstereceğiz.

CROCS (ÜSTÜ DELİKLİ TERLİK)

15'ten küçük veya 55'ten büyük olmanız gerekiyor.

Aksi halde yaşınıza uygun giyinmeyenler listesinin bir numarasına yerleşebilirsiniz.

KOMİK SLOGANLI TİŞÖRTLER

Lisede veya yazları giyerdiniz. Artık o sloganlar güncelliğini bile yitirmiş olabilirler. Bence tişört stoğunuzu güncellemenizde yarar var.

DERİ BİLEKLİKLER

Bir rock grubu üyesi değilseniz, deri bilekliklerin modasının geçtiğini söyleyebiliriz.

ZİNCİRLİ CÜZDAN

Bir motor çetesine üye değilseniz 30 yaşında zincirli cüzdan giymek belki paranızın kıymetini biliyorsunuz gibi gösterebilir ama kesinlikle sizi saha dışı edecektir.

JEAN ŞORTLAR

90'larda kalmadıysanız jean şortları unutun.

DÜŞÜK BEL JEANLER

Bir rapçi değilseniz ve yaşınız 30 olmasına rağmen donunuz gözüküyorsa modasal anlamda sorun vardır demektir.

KIŞ ŞORTLARI

Ne zaman kış şortunu kışın giyen bir erkek görsem evden atılmış biri olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bir erkek mevsimine göre giyinmelidir.

PARLAK SPOR AYAKKABILAR

Siyah ve beyaz bir dünyada yaşamıyoruz. Artık erkekler de renkli giyiniyorlar. Ama fosforlu sarı ve turuncu birleşimi sneaker giymek yaş anlamında sıkıntı yaratmaktadır.

KURU KAFA EJDERHA DESENLİ TİŞÖRTLER

30 yaşındaki bir erkeğin ejderha veya yılan desenli tişörtler giyiyor olması büyük bir moda yanlışıdır.

VİZÖRLÜ ŞAPKALAR

Güneşten bu kadar rahatsız oluyorsanız bir güneş gözlüğü takın. Hiçbir erkek vizörlü şapka giymemeli bizce.

Daha da kötü birşey varsa o da ışıklı olanlarıdır...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Tiner, egzoz ve kibrit gibi tuhaf kokuları seven insanların IQ seviyeleri genellikle diğer insanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.



TESPİTLİ YORUM

100 yıl önce çoğu insanların çoğunun atı ve zenginlerin arabası vardı.

Bugün ise herkesin bir arabası var.

Zenginlerin de atı var.



NE KADAR OLDU?

Rıdvan Dilmen, Saba Tümer'in "Kaç yaşında milli oldunuz?" sorusuna "Futbolda mı?" diye soruyla cevap vereli 9 YIL OLDU



FIKRA

70'lik eşlerin evine adamın 40 yıllık arkadaşı gelmiş. Adam karısına hep "canım, cicim, tatlım" gibi sözler kullanıyormuş.

Misafir merak etmiş ve sormuş:

- Yav biz senle 20 yıllık arkadaşız. Sen karına hep güzel sözler söyledin, niye hiç ismiyle çağırmadın?

Adam:

- İsmini hatırlasam çağıracağım..



ALKIŞLIYORUM

Yemek porsiyonun çok olduğunu düşünen hanım kızımız garsonu çağırıp, "Neden bu kadar büyük geldi, ben bir porsiyon söylemiştim?" diye soruyor. Garson abimizin verdiği cevap müthiş:

"Bizim ustanın biraz elleri büyük, küçültmeye çalışıyoruz abla"...