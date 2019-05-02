İlişki taktikleri

Biliyorum bazı arkadaşlarımız ilişkilerde nasıl taktikler uygulanır merakla bekliyor.

KAÇAN KOVALANIR;

En çok kullanılan taktiktir.

Halk arasında en yaygınıdır.

Hiçbir şey bilmeyen ilişkiler hakkında en azından bunu biliyordur. Birini istediğin kıvama getirene kadar hep bu taktik uygulanır. İlişki için sağlam zemin oluşturmak amaçlanır.

KAŞIKLA VERİP

KEPÇEYLE ALMAK;

İlişki başladıktan sonra uygulamaya konur. Sen onu 2 kere aradıysan onun seni 4 kere araması beklenir.

Bir yerde geri adım atarsan bundan sonraki 8 yerde ondan geri adım beklersin. Keza yine bir yerde ilk adım geldiyse bundan sonraki ilk adımlar onun olmalıdır.

NABZA GÖRE

ŞERBET VERMEK;

O anki durum neyse hemen ortamı ona uyarlıyorsun. En iyi anındaysa istediğini anında yaptırabilirsin bu taktikle kötü anlarda sıvışmakta fayda var.

KAVGADA GÜLER

YÜZ;

Evde güler yüz, okulda güler yüz.. Kavga esnasında bile tatlı dille istediğini alttan alta yaptırmak, fikrini empoze etmek..

KÖPRÜYÜ GEÇENE

KADAR AYIYA DAYI

DEMEK;

Sadece sevgiliniz olan ayı, pardon dayı, yani adamla/ kadınla alakalı değil. Annesi, kız kardeşi, ailesi... Anlaşıldı umarım.

Hımmm.... Cennetin kapıları aralanıyor görebiliyorum.. Yine de benden söylemesi taktiklerle girilen ilişkiler hiçbir zaman doğru yola çıkmıyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Kaşıkçı elması, Kumkapı'da deniz kenarındaki bir çöplükte bulunmuş.

Bulan kişi elmas olduğunu anlamadığından iki tahta kaşığa değiştirdiği için bu ismi almıştır.



TESPİTLİ YORUM

Araştırmalara göre eğer gerçek aşkı bulmak istiyorsan ilk buluşmalarınıza köpek götürün.

Eğer ilk buluşmada bir köpekle çıkarsan, başarma şansın yüksek oranda artıyormuş.

Çünkü insanların etkilendikleri bir insanın yanına yaklaşırken yanlarında köpek götürdüklerinde daha rahat davrandıkları ortaya çıkmış.



NE KADAR OLDU?

Demet Akalın 'Gaziler Günü' için "Tüm gazilerimiz nur içinde yatsın" diyeli 5 YIL OLDU



FIKRA

Avcının biri palavra sıkıyormuş: - Geçen yaz Afrika'da 99 aslan vurdum... Arkadaşı dayanamamış, "100 de şuna bari" demiş. Avcı da; "1 aslan için yalan mı söyliycem sana" demiş...



ALKIŞLIYORUM

ANNEM babama soruyor; "Kahve ister misin hayatım?" Babam cevap vermiyor.

Annem tekrar soruyor; "Kaç şekerli olsun?" Babam cevap vermiyor. Annem tekrar soruyor; "Üçü bir arada olsun değil mi canım?" Babam yine cevap vermiyor.

Annem dayanamayıp pes ediyor. "Üçün birini iç, X!" Babamdan cevap geliyor: "Sütlü olsun hayatım."